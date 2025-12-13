知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門
阿爾巴尼亞國家航空公司「阿爾巴尼亞航空（Air Albania）」近日驚傳無預警全面停擺，自12月7日起未飛任何航班，飛往歐洲主要城市的例行航線全數取消，官方至今尚未宣布破產，引發旅客與航空圈高度關注。目前已經傳出有旅客到機場才發現航空公司停擺、航班取消，但因為辦公室關閉導致求助無門。
根據當地媒體報導與航班追蹤資料顯示，阿爾巴尼亞航空原定自地拉那國際機場飛往米蘭、伊斯坦堡的航班本週皆未起飛，並且自當地時間上週六起，航空公司已停止營運，部分需經伊斯坦堡轉機的旅客，被迫改由鄰國機場轉機。
目前阿爾巴尼亞航空尚未正式申請破產，但已出現實質停擺情況。外界憂心他們恐會步上Play Airlines、Braathens等多家於2025年相繼倒閉的航空公司後塵，也提醒旅客多加留意航班動態，並提前規劃替代行程來降低風險。
阿爾巴尼亞航空成立於2018年，部分資金來自土耳其航空，近年受營運成本提高、航空業競爭壓力影響，加上土耳其航空於去年11月出售持有的阿爾巴尼亞航空49%股權，導致公司資金鏈出現不確定性，且航空公司的機場辦公室全數關閉，讓旅客們難以取得後續退票、改簽等協助。
