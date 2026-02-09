知名花生糖停賣3週重開賣！民眾頂低溫湧排隊

記者涂永全、陳俞安／高雄報導

農曆春節就快到了，不少民眾開始採買伴手禮，其中位於高雄鳳山區的知名花生糖店，已經停賣3週趕工過年訂單，終於今日重新開賣，有民眾凌晨是頂著低溫來排隊；而另一家知名「花生糖店」，他們網路訂單也早就爆滿！

花生糖是過年人氣伴手禮之一。

長長人龍從門口，一路排隊排到轉角都還是人，大家頂著寒風，就是為了搶購這盒花生糖。花生糖不停切切切，工作人員現場裝桶，電風扇吹涼，加緊趕工，這間位在高雄鳳山的木崙花生糖，為了趕工過年訂單停賣近3週，9日恢復開賣，不少民眾凌晨就來排隊。

排隊民眾：「4點半（來排隊） ，（那時候半夜寒流來不會冷嗎？）還好還好，穿著厚外套 ，（為什麼要這麼早來排？）因為聽別人說要早一點來才買得到，所以就早一點來。」

排隊民眾：「（你幾點來排的？）差不多5點10分那邊 ，（半夜不會冷嗎？）會啊，會冷啊，很冷。」

花生糖店業者潘小姐：「每天大概排隊100多個人，賣完了就沒有了。」

高雄知名花生糖店重新開賣，許多民眾頂著低溫排隊。

9日重新開賣到14日，每人限購2罐花生糖，手工現做，搶完就沒，大家都是買好買滿。除了這間排隊盛況，鳳山另一間知名的花生糖，過年訂單也是非常滿，不少民眾網路下訂單，就不用大老遠排隊。

也有花生糖業者使用網路預約，現場就不用人擠人。

花生糖店員：「我們都有宅配，還有網路上都有，有時候我們開門，陸陸續續就會有人來，那排隊也是有的。」

排隊民眾：「就比較近，離家比較近 ，（那不用去人擠人）對啊，就比較方便。」

不只網路訂單，就連現場也有不少民眾進店購買，過年要到了，民眾趕緊備好伴手禮。準備過個好年。

