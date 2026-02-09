南部中心／綜合報導

高雄鳳山知名的花生糖，每到過年前總是會大排長龍，業者店休19天，消化預約訂單後，9日重新開賣。雖然寒流來襲，民眾仍然不畏天候，凌晨四、五點就來排隊，店家也限量每人只能買四盒，以免後面的人買不到。





知名花生糖店休19天後開賣! 掀年前搶購潮.祭限購令

高雄鳳山知名的花生糖，業者店休19天，消化預約訂單後，9日重新開賣。（圖／民視新聞）

就算寒流來襲，也阻擋不了大家想買到花生糖的欲望。小巷子裏大排長龍，人龍越過街角轉進巷子裏，綿延了100多公尺，帽子、外套，全身包好，累了就坐在椅子上等。排隊民眾：「凌晨四點半就到這邊，應該是排第四個，算很早今天又這麼冷，就限量幾盒就買幾盒。」排隊民眾：「五點半來排的，不是我要吃是要送人的，我排七年了，所以才知道五點半就要來排。」工作人員忙個不停，將剛烤好的花生糖切成一片一片，交給另一個切成長條，等電風吹涼之後，才能裝進盒子裏，好幾個人分工合作，仍然無法消化大量排隊人潮。花生糖業者：「每天大概排隊一百多個人，量不確定，我們沒有擋人就可以排。」

知名花生糖店休19天後開賣! 掀年前搶購潮.祭限購令

高雄鳳山知名花生糖被列為十大年節伴手禮之一，每到過年前一個月開始，就會出現排隊人潮。（圖／民視新聞）

高雄鳳山這間知名花生糖，被列為十大年節伴手禮之一，每到過年前一個月開始，就會出現排隊人潮。業者1月21日店休19天，消化大量的預約訂單，直到2月9日才又重新恢復營業，限量每人一次只能買兩組，每個人都是買好買滿。排隊民眾：「買到很開心很開心，一共買了四份，要送客戶的，限量的買完，再買其他口味沒有限量的。」不少人都是買來送禮，也有人年年來報到，過年就是不能少了這一味。

