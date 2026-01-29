知名茶餐廳吃到超大蟑螂 客乾嘔衝廁所 業者急道歉

一名網友指控，到北市一間知名茶餐廳用餐，炒青菜中卻有超大隻蟑螂，讓家人胃口全無。（示意圖：shutterstock／達志）

一名網友近日前往捷運忠孝敦化站附近的知名港式茶餐廳用餐，一家人總共點了10道菜，還購買餐廳推出的餐券，結果吃到一半竟在炒青菜中發現一隻死掉的大蟑螂，讓家人全都感到反胃、身體不適，當場服務人員竟詢問是否需要用甜湯「漱口」，讓全家人超傻眼。

一名網友昨日在Threads表示，中午跟家人到忠孝敦化附近一間知名港式茶餐廳用餐，一家人點了10道菜，還購買餐廳推出的餐券，原本一切都很美好，沒想到「清炒小豆苗」上來後，媽媽從中翻出一隻超大蟑螂，讓家人瞬間感到不適還不停乾嘔，衝到廁所去漱口。

原PO說，他們家很常來這家餐廳用餐，如今對於餐廳的飲食衛生十分擔憂，質疑內部環境可能非常髒亂，處理人員甚至詢問是否需要甜湯來漱口，讓全家都很傻眼。

文章曝光後引起討論，不少人說「也太大一隻了吧，這到底要怎樣沒看到」、「嘔嘔嘔，吃飯時間不要讓我看到」、「以前蠻常去吃的，天哪也太恐怖」、「我只能說，看來你還不夠常去」、「完全不OK，衛生條件感覺超差」。

業者則說，事件發生後第一時間向客人道歉，提供整桌免單作為補償，事後也召開檢討會議，調閱監視器確認問題環節，已要求內場人員加強食材與環境衛生管理，同時也聯絡廠商，馬上安排清潔與消毒。

