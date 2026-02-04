知名藝人黑面來開講 為基隆鄉親重磅宣導

%E4%B8%80 18 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】近期詐騙手法不斷翻新，為強化民眾防詐意識，基隆市警察局第一分局長温基興特別邀請藝人黑面至分局，錄製交通及防詐宣導影片，向市民宣導近期詐騙手法及防範重點，提醒民眾詐騙行為不分平日或假日，亦不分時間及地點，如遇可疑情形，應多方查證，切勿輕易受騙上當。

在交通安全宣導方面，藝人黑面提及「行人友善」政策，叮嚀駕駛人行經路口時應落實車輛慢看停，警方亦將針對車輛不讓行人等違規態樣加強取締，籲請駕駛人多加禮讓及注意。反詐騙宣導部分，則說明常見的假投資、假交友、假檢警等詐騙手法，提醒市民朋友勿輕信不明訊息、不任意提供個人資料、帳號或驗證碼，並牢記「一聽二掛三查證」原則，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

基隆市警察局第一分局長温基興表示，本次反詐騙宣導活動結合藝人黑面，希望透過話題性之宣導方式，使民眾了解更多詐騙手法與防範作為，建立正確的識詐觀念，攜手守護民眾財產安全。