知名街訪頻道台南民調「綠大贏」 在地人評丹娜絲：天災不能怪人





[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

國內街頭民調的「始祖」YouTube頻道「街頭有派對」到台南了！民進黨2026年縣市長選舉黨內初選在即，各媒體陸續公布2026年台南市長可能人選民調結果，「街頭有派對」的招牌節目《民意大對決》趕上「台南初選熱」，昨（16）日發布首支「你最支持誰當台南市長呢？」街頭訪問，結果顯示民進黨籍立法委員陳亭妃、林俊憲皆勝出國民黨籍立法委員謝龍介，從受訪者意見中，更可觀察到7月份的丹娜絲風災絲毫未減在地選民對民進黨的支持。

廣告 廣告

目前已表態有意參選台南市長的謝龍介、陳亭妃、林俊憲、陳以信等4位擬參選人。（圖／翻攝自謝龍介、陳亭妃、林俊憲、陳以信臉書）

南二都提前吹響2026年縣市長選舉前哨戰號角，由於台南市長擬參選人選明確，且作為總統賴清德「本命區」，其選舉結果牽動賴清德身兼黨主席之位、乃至2028年國內政治版圖，備受關注。繼《鋒燦傳媒》上月發布最新「2026台南初選民調」結果、南台灣在地YouTube頻道「南部的眼睛百姓的聲音」也發表第二次「台南市長你選誰」街訪影片，如今就連知名街訪頻道也首次赴台南市進行「你最支持誰當台南市長呢？」街頭民調，影片發布不到24小時內，觀看人數已破5萬人，留言數更是直逼近千則，顯示隨民進黨初選在即，台南已然掀起「初選熱潮」。

在此次的《民意大對決》節目中，「街頭有派對」選在佳里黃昏市場進行第一次的50票街頭民調，首先針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介及近期表態參選的國民黨籍前立法委員陳以信等4人進行互比，結果陳亭妃奪得21票，再次大幅碾壓林俊憲的15票與謝龍介的14票；不僅如此，該街訪還特別設計與民進黨初選相同模式的「對比式題型」，分別將陳亭妃、林俊憲與謝龍介進行對比，結果無論陳亭妃或林俊憲皆勝過謝龍介，且兩者皆有2/3支持者願意投給對方，顯見民進黨在此次街頭民調仍佔有絕對優勢，惟其中陳亭妃以31票高於謝龍介的16票，仍然高於林俊憲以29票高於謝龍介的17票。

在地受訪者對於丹娜絲颱風災情表示「天災不能怪人、不能怪總統」。（圖／翻攝自「街頭有派對」YouTube頻道）

值得注意的是，此次接受「街頭有派對」的多數隨機受訪者意見與日前「南部的眼睛百姓的聲音」發布的《QTV來街訪》的38名受訪者意見不大一樣。《民意大對決》節目中的眾多在地受訪者針對7月份丹娜絲風災侵襲台南的意見紛紛表示「（台南市政府）處理得很好」、「天災不能怪人、不能怪總統」等意見，甚至認為坊間對於丹娜絲風災與烏山頭水庫光電板爭議皆「是人家在亂傳的」。不僅如此，相較於對陳亭妃、林俊憲2位民進黨籍擬參選人的正面表態，影片中欲支持謝龍介的在地受訪者皆不願表示意見，甚至要求製作單位屏蔽該當事人，就連主持人也當場無奈問道「怎麼每個投給謝龍介的人壓力都這麼大？」

有別於受訪者「一面倒挺綠」，影片下方留言絲毫不買單，其中不乏「所以洗腦是有用的」、「台南風災忘真快」、「光電水喝到飽」、「不愧是台南本命區、家都可以不要」、「台南沒救了」、「光電水無限暢飲就是愛台灣」、「淹水還沒有淹到腦子」等嚴厲批評，顯見在地選民的聲音與網路世界的意見仍是南轅北轍。對此，「街頭有派對」表示此次街訪民調結果「僅代表佳里黃昏市場50名（隨機）受訪者的意見」，並將於下集接續於當地夜市再次進行50名隨機受訪者的街頭民調。

更多FTNN新聞網報導

台南初選升溫 陳亭妃：六戰六勝謝龍介

拋政策牛肉！陳亭妃「教育十現美景」願台南成育兒友善城市

搶韓粉票？林俊憲邀韓國瑜出席美食活動 賴「嫡系」全到場

