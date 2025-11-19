知名街頭藝人遺失背包 海山警〈鷹眼〉助物歸原主

《圖說》監視器錄下背包不慎從機車腳踏墊掉情形。〈海山分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市海山警分局日前晚間10時接獲楊姓民眾報案，稱於14日晚間9時騎乘普重機車行經板橋區文化路二段時，不慎遺落黑色後背包，內含寶可夢卡墊、牌組及卡包等物品；經員警調閱沿線路口監視器影像，成功協助民眾找回遺失背包。

據了解，報案人楊男為知名溜溜球街頭藝人，曾取得2項金氏世界紀錄。於14日晚間9點行經板橋區文化路二段與民生路口時，後背包不慎從機車腳踏墊掉落，約15分鐘後行經該處的機車騎士將包包撿走，且未即時歸還。

廣告 廣告

《圖說》警方呼籲，拾獲遺失物切勿私自占為己有，以免因小失大而觸犯法網。〈海山分局提供〉

經文聖所警員王韋堯、洪堉傑受理後，擴大調閱周邊數十支路口監視器追查，成功鎖定涉案男子身分，並於17日通知到案說明；涉嫌人供稱一時忙碌，未立即處理。經聯繫報案人楊男，並協助檢視背包內的物品，所幸未減少短缺，爰發還讓其領回，全案訊後依侵占遺失物罪嫌將涉嫌人移送偵辦。

警方呼籲，民眾如果拾獲遺失物，應儘速通知所有人，或將遺失物送至鄰近的警察機關或派出所，切勿私自占為己有，以免因小失大而觸犯法網。