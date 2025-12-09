知名製藥公司破產 申請從那斯達克下市

知名製藥公司破產後，申請從那斯達克下市。（示意圖／翻攝自pexels）





美國製藥公司Clearside Biomedical（原NASDAQ代號：CLSD）繼日前聲請美國《第11章破產保護》後，最新向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，正式啟動從那斯達克下市的程序。

根據《investing》報導，Clearside Biomedical在11月24日就收到那斯達克的書面通知，指出公司已主動向法院聲請破產，因此普通股將被強制下市。公司股票已在12月1日被那斯達克停牌，並同步轉至OTC Pink Limited市場，以「CLSDQ」作為新交易代碼。

根據公司向美國證券交易委員會提交的文件，雖然截至本週一為止，那斯達克仍尚未自行提交下市所需的文件，但Clearside Biomedical先一步完成申請下市，整個下市程序預計最快將於今年12月18日生效，至於終止股票登錄，則會在提交後90天正式生效，未來公司向美國證券交易委員會的定期申報義務也將因此減少。

據了解，Clearside Biomedical是一家在德拉瓦州註冊、總部位於喬治亞州阿法拉利塔（Alpharetta）的生物製藥公司，並專注於眼部治療藥物。

