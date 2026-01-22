知名親子PODCAST陳品皓上鏡頭 談親子教養「心理師也卡關」

【緯來新聞網】知名親子PODCAST「關係相談所」主持人、臨床心理師陳品皓日前擔任公視節目《誰來晚餐》來賓，他表示，當邀請被慎重地提出時，自己感受到一份難以推辭的「託付感」，也因此毫不猶豫答應前來。餐桌上，他與一家人迅速拉近距離，對親手料理的馬鈴薯燉牛肉、虱目魚充滿興趣，不時穿插幽默玩笑，讓原本略顯緊張的氣氛逐漸變得自在輕鬆。

臨床心理師陳品皓（左）日前擔任公視節目《誰來晚餐》來賓。（圖／公視提供）

廣告 廣告

在聊天過程中，陳品皓也展現心理師的專業本色，關心年輕世代對未來的選擇與迷惘。當受訪家庭成員雨瑄談及即將前往澳洲打工的計畫，陳品皓一邊傾聽、一邊共感，直言「非常需要轉換」的心情自己也曾深有體會。他肯定跳脫既有環境、拓展視野的勇氣，認為這些無法從教科書學到的經驗，往往才是形塑一個人最關鍵的養分。



然而，長期教導家長如何與孩子溝通的陳品皓，也坦率分享自己在父親角色中的掙扎。他坦言，自己還不知道該如何找到一個心理師跟家長的角色平衡。他表示：「我都覺得我是一個很可以溝通的人，但事實上回到親子關係裡面，就發現我根本就沒在溝通。」



陳品皓進一步舉例，某次孩子跟他提出星期天要跟同學出去圖書館看書，詢問可不可以給兩百元餐費。陳品皓聽到後的第一個念頭，就會認定孩子一定不是為了要去圖書館看書，而是為了要跟朋友聚餐或是窩在一起玩手機。他因此發現，若自己都沒有辦法去信任孩子時，那講什麼後面的溝通其實都是多餘的。



節目中一段分享，也觸動了陳品皓內心深處的記憶。他回憶起已離世的母親，曾在他最沒有自信、對自己充滿懷疑的時期，給過一句至今仍溫暖著他的話：「她就跟我說，她對我有一種相信，無論任何東西、任何領域，只要我願意努力，她相信都會因為我這個努力而不一樣。」這份被相信的力量，成了他一路走來最重要的支撐，也讓他相信，陪伴與信任，往往比任何技巧都來得深遠。《誰來晚餐》每週五晚間9點於公視頻道首播。

更多緯來新聞網報導

靠曾國城推薦年年有跨年主持 徐凱希立志學藍心湄傳承暖心

夯劇《大奉打更人》上架啦 王鶴棣穿越慘開啟「地獄模式」