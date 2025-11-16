知名訂房平台無預警倒閉！旅客「半夜被趕出房」內幕曝光…Airbnb勁敵隕落了

美國短租平台Sonder無預警破產倒閉。圖／翻攝自FB／Sonder

美國短租平台Sonder曾在全球40多個城市營運上千間住宿，也被譽為訂房平台Airbnb的勁敵，估值一度超過10億美元，怎料Sonder上週末竟無預警宣告倒閉，導致各地住客在入住期間被迫立刻退房。隨著旅客控訴四起，多名前員工也揭露公司長期營運混亂的內部狀況，其實隱憂早在2023年便已浮現。

Sonder無預警倒閉！旅客被迫半夜退房

根據每日郵報（Daily Mail）、BBC等外媒報導，與Sonder合作的美國跨國飯店集團「萬豪」（Marriott International）11月9日以「Sonder違約」為由，宣布即刻終止品牌授權協議。消息曝光後頓時炸鍋，更有許多透過Sonder平台預約旅宿的旅客在住宿途中陸續收到「隔天早上前必須退房」的通知。

紐約「Sonder The Merchant」飯店的前台經理受訪時指出，他當下還在協助客人辦理延長入住，住宿管理系統卻突然出現無法延長預訂的錯誤，不久後就有其他旅客拿著萬豪的退房通知前來詢問，而他與其他同事完全不清楚發生什麼事，甚至聯繫不上管理層，結果一眾人員只能盡可能加班協助旅客另找住宿，最後卻只拿到一半薪水。

美國短租平台Sonder無預警破產倒閉。圖／翻攝自FB／Sonder

眾多旅客也在X、Reddit上發文抱怨，由於Sonder開放預訂的住宿大多採無人值守、自助門鎖模式，部分住客的門鎖密碼在旅程中突然失效，還有旅客回到飯店後才發現自己的行李被隨意丟在走廊，甚至無法取回房內物品。許多旅客痛批，當初選擇Sonder的原因就是「有萬豪背書」，未料如今竟淪落到只能在街頭拖著行李尋找新住宿的窘境，而Sonder與萬豪竟相互丟包。

事件延燒近1日，Sonder才在隔日於官網上發布聲明，正式宣布立即關閉所有業務，並啟動破產清算，海外據點也同步進入破產程序。公司表示，由於Sonder與萬豪訂房系統的整合因「意外的技術不相容」長期卡關，整合成本暴增，加上串接後收入大幅下滑，導致營運資金出現重大缺口，即使求助多名策略與財務合作方尋求出售或融資，但最終無法達成任何能維持營運的方案，破產清算最終成為唯一可行的辦法。

有許多旅客的行李被丟到住宿外。圖／翻攝自FB／Sonder

前員工曝光管理不善內幕！櫃檯竟靠Google表單處理訂單

報導引述Sonder前員工的爆料指出，Sonder早在2023年曾承租麻薩諸塞州阿卡迪安布魯克林飯店（Arcadian Hotel Brookline）作為快速擴張的一部分，怎料後來運作卻陷入大失控。該飯店前員工指出，Sonder完全沒準備好經營飯店，接手後不僅發生火災、中央空調幾乎每天故障、窗戶瑕疵導致外人兩度闖入房間，更曾因管線爆裂淹到走廊水深及踝，維修與停車等各項服務外包後互相推責等慘況。

不僅如此，這名前員工透露，Sonder一直都沒有專屬於飯店的管理系統，櫃台人員竟只能靠Google表單辦理入住、退房，還發生過客人被錯誤安排到已有住客的房間、有不明人士混入飯店的狀況，讓櫃檯人員每天都要面臨大量訂房錯漏與客人投訴，逼得整個管理團隊在Sonder接手飯店短短幾個月內就集體離職。

Sonder曾經被譽為Airbnb的勁敵。圖／翻攝自FB／Sonder

儘管內部問題不斷，Sonder仍持續擴張，還在2022年上市，但此後股價一路下跌、資金緊縮，為了挽救營運，Sonder在去（2024）年與萬豪合作，以「Sonder by Marriott Bonvoy」名義重新定義品牌，並上架至萬豪訂房系統。不過，Sonder與萬豪始終無法順利整合，訂房系統在串接後反讓Sonder的收入急遽下滑，成為壓垮資金鏈的最後一根稻草。



