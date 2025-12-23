知名記者提告AI公司盜用著作 馬斯克xAI首次被告

路透社報導，揭發矽谷滴血驗病新創公司「Theranos」騙局的調查記者凱瑞魯(John Carreyrou)，22日以未獲得許可使用有版權的書籍來訓練人工智慧(AI)系統為由，向億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的xAI、Anthropic、谷歌(​Google)、OpenAI、Meta Platforms與Perplexity等公司提告。

這位紐約時報(New York Times)記者、同時也是「惡血」(Bad Blood)一書的作者，連同其他5位作家在加州聯邦法院提告，指控這些AI公司盜用他們的著作、並提供給用來驅動這些公司的聊天機器人的大型語言模型(LLM)。

廣告 廣告

這是數起由作者和其他版權所有人，針對他們的作品被拿去給AI訓練而提告的版權案件之一，也是第一起把xAI列為被告的案件。

這些被告公司的發言人並未立即回覆路透社的置評請求。

這些提告的作家並不像其他仍在審理的案件那樣，他們並未尋求聯手來形成大型的集體訴訟。他們表示，這種型態的訴訟對被告有利，讓被告可以和許多原告協商出單一的和解。

訴狀指出，大型語言模型公司不應該以如此低廉的價格，輕易地了結了成千上萬起高額的索賠。

AI新創公司Anthropic以15億美元，在8月和一群作家達成和解，成為第一起AI訓練著作權爭議的重大和解案。這些原告指控Anthropic盜用了數百萬本書籍。

這起新訴訟中說，在對Anthropic的集體訴訟案中，原告成員每次被侵權只能獲得「著作權法」(Copyright Act)法定上限15萬美元的「極小部分」補貼，只佔2%。

凱瑞魯在2015年以一系列報導揭發「Theranos」創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes)的騙局，並在後來寫成「惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢」(Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup)一書，在全球多國出版。(編輯:王志心)