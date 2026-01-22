知名診所突歇業！名醫一度失蹤 前婆婆證實已離婚

「侯娟妃婦產科診所」在台南市東區府連路開業約17年。（圖／翻攝自Google maps）





「侯娟妃婦產科診所」在台南市東區府連路開業約17年，擁有好口碑，沒想到2025年卻無預警停業。侯醫師甚至被家人通報列為失蹤人口，引發外界關注。侯醫師的前婆婆21日也證實，對方與兒子已經離婚了。

名醫一度失蹤

侯醫師曾被列為失蹤人口一事，台南市警一分局說明，去年1月東門派出所曾受理失蹤通報，但同年2月即由市警三分局撤銷協尋。台南市衛生局則表示，診所例行普查時未發現異常，並已接獲申請，侯醫師診所將於2025年3月7日正式歇業。

和前婆家撕破臉？

根據《鏡週刊》報導，侯娟妃名下除擁有房產外，亦持有市值上億元的保單，長期以來更是重要的經濟支柱之一。她離家後停止金援，被視為引爆兩大家族衝突的導火線。

對此，前婆婆出面受訪指出，當初因與侯母為多年友人，加上雙方子女皆為醫師、未婚，才促成這段婚姻，未料仍以離婚收場。她表示，媳婦婚後有意創業，家族便將位於府連路的黃家大樓1、2樓，以每月6萬元低於行情的租金出租，供侯女設立診所。然而侯女婚後精神與情緒狀況不穩，曾多次情緒失控摔物，並以言語辱罵丈夫，連她本人也曾遭斥責。

黃母進一步指出，兩人因生育問題共同檢查後，媳婦卻將責任歸咎於丈夫，雙方關係因此惡化。她也坦言，媳婦虔誠信仰「佛教如來宗」妙禪師父，雖然雙方信仰不同，但未因此發生正面衝突。

對於外界指稱侯女被黃家視為「搖錢樹」，黃母則強調，夫妻兩人皆為醫師，婚姻期間家用與生活費多由兒子負擔，離婚時雖未支付高額贍養費，但部分珠寶與高價佛像已由侯女帶走。

黃母也透露，2025年春節前，侯女突然搬離原住處，遷往安南區居住，並與兒子互提離婚訴訟，案件於2025年9月判決離婚。對於兒子長期忍受言語辱罵的原因，黃母則表示，兒子抱持「當作修行，把對方當成菩薩考驗」的心態。原以為婚姻結束後生活能回歸平靜，未料如今再爆爭議，讓她感嘆部分傳言與事實不符，深感遺憾。

