知名軍規戶外裝備店「多名員工涉重大法律事件」 進入解散程序

有8.6萬粉絲追蹤的軍規戶外裝備店OTT Gear，近期在臉書公告，內部多名人員涉入重大法律事件，且相關情事已正式進入刑事與民事之司法程序調查階段，並表示已正式啟動，公司解散程序及營運關閉措施，相關退款、出貨服務在明年1月15日後恢復。文章曝光後，不少消費者超錯愕，並表示預購錢已經付了，不知道什麼時候才能拿回來。

OTT GEAR今（11）日在臉書粉專發布緊急公告，聲稱公司即日起解散並進入強制性暫停營運，由於近期公司內部多名人員涉入重大法律事件，且相關情事已正式進入刑事與民事之司法程序調查階段，事件範圍已超越公司一般管理能力，對營運造成重大且不可逆的衝擊，在此等無法迴避的情況下，除了正式啟動公司解散程序及營運關閉措施，依公司法相關規範進入清算程序，所有後續作業將由指定人員依法律程序處理，不容外界誤解。

該公司指出，目前司法程序仍在持續辦理中，案件涉及人員、範圍及事證複雜，於司法機關完成審認前，他們依法不得對外揭露具體細節，唯事件已對公司營運產生實質性阻斷，在法定程序逐步進行後，將於本月底重新評估恢復運作之可能性。

另OTT GEAR公布訂單、退款與服務恢復的相關內容，將自明年1月15～16日起陸續恢復出貨；系統恢復後依序受理退款申請；並於1月16日起分階段恢復人工客服。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「我是一般消費者，還是期待OTT順利經過這波，我覺得你們推出的產品一直都是水準之上！」、「唉不是這樣吧！我才剛匯款唉」、「消費者只想知道後續到底要怎麼處理啊」、「發生什麼事！這麼突然！」

