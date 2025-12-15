知名連鎖店「超重瓷湯匙」被嫌！內行曝3大原因

生活中心／王靖慈報導

最近一名網友疑惑知名連鎖牛肉麵的湯匙為什麼要堅持使用陶瓷材質的湯匙，因為網友認為湯匙很重，使用上不方便，因此好奇發文，貼文一出後，意外掀起其他網友們過來討論，甚至有內行網友，專業解答3原因。









知名連鎖店堅持30年用「超重瓷湯匙」被網友吐槽！內行曝3大關鍵原因

原PO拍下三商巧福湯匙照。（圖／翻攝自hreads）

一名網友5日於社群平台Threads發文吐槽，她對於三商巧福長年採用「笨重」的陶瓷湯匙感到非常不解，原PO認為，這款湯匙太重，用手拿起來也不是很不方便，因此貼出餐後照片，並詢問網友們：「三商巧福的湯匙到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年…」。

知名連鎖店堅持30年用「超重瓷湯匙」被網友吐槽！內行曝3大關鍵原因

有內行網友解釋陶瓷湯匙可以維持湯入口的溫度。（圖／翻攝自hreads）





知名連鎖店堅持30年用「超重瓷湯匙」被網友吐槽！內行曝3大關鍵原因

前員工分享陶瓷湯匙也是對客人的尊重。（圖／翻攝自hreads）





沒想到貼文一出後，有部分網友也疑惑表示：「至少25年了，不符合人體工學，又不好洗，一般金屬就很ok，老年人真不方便」、「一根湯匙是能有多重啊？」、「吃的時候都會發出ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ」、「我每次都很佩服端碗過來的工讀生」，不過有內行網友專業解答：「陶瓷做的湯匙才能維持湯入口的溫度，盡可能地確保湯的風味不受溫度變異影響。同樣的在咖啡也是，太薄的杯子沒辦法讓咖啡維持在好的溫度，咖啡的風味也會改變。食器其實在味覺體驗佔了很重要的部分，只是很多人都覺得就只是個工具罷了。但其實他是美食饗宴很重要的一份，有些高級餐廳的餐具甚至還是訂做的」，甚至還有前員工出來分享，稱店內最初使用瓷器與瓷碗，是基於「對客人的尊重」，且透露這些瓷器更是特別訂製開模，專門搭配牛肉麵使用，並表示：「在前幾年證實高溫會使美耐皿產生疑慮，需開始提供不銹鋼筷做選擇，所以，身為消費者的我們，應該選擇什麼？至於好不好用、難不難用見仁見智」，強調陶瓷的耐熱與安全性。









