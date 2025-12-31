知名連鎖海鮮「北海道章魚腳」疑改標過期 消費者哀嚎：我才剛生食一條！

高雄連鎖生鮮通路有利海鮮肉品爆出食安疑慮，消費者指控其販售疑似過期的北海道生食級野生章魚腳，外包裝出現新舊兩張標籤內容不一致。高雄市衛生局已派員前往轄內倉儲及門市進行稽查，業者則出示相關單據喊冤澄清食品未過期。

高雄連鎖生鮮通路有利海鮮肉品爆出食安疑慮，消費者指控其販售疑似過期的北海道生食級野生章魚腳。（圖／中天新聞）

有消費者在社群平台Threads發文揭露，該店家於二十三日在臉書開放預售，他於二十五日前往門市購買標榜「北海道野生、生食級」的章魚腳產品後立即冷凍保存。二十七日準備退冰食用時，卻意外發現商品外包裝同時貼有兩張標籤，舊標記載製造日期為二○二四年二月十二日、保存期限至二○二五年二月十一日，新標則未明確標示保存期限，僅註明「依包裝所示」。

廣告 廣告

該名消費者事後致電門市詢問處理方式，卻被要求轉洽公司客服，但「客服電話一直打都沒人接，完全沒有任何回應」，最終只能向一九九九市民專線通報。消費者直言「這是嚴重的食安問題」，認為店家涉嫌販售過期食品。

貼文曝光後引發網友熱議，有網友留言「團購很黑的，很多都只要便宜，廠商當然只能給過期貨」，也有人表示「這家也是蠻厲害的，常常賣過期的」。另有同樣購買該商品的民眾在底下留言「太誇張了吧，我也有買，已經生食一條了」，顯示可能有多名消費者受影響。

標榜「北海道野生、生食級」的章魚腳疑似改標，有網友哀號說「才剛生食完」。（圖／中天新聞）

部分網友點出「效期用貼的，很容易改標」，呼籲主管機關應檢討標示制度並加強稽查，防止不肖業者鑽漏洞。值得關注的是，有利海鮮肉品並非首次捲入效期標示爭議，二○二四年底就曾爆出販售的雞腿排等肉品涉有效期限標示與實際效期不符，當時被要求預防性下架，此次再度遭消費者反映生食級海鮮產品效期疑遭更換，是否涉及重複性違規備受關注。

高雄市衛生局表示，凡涉及標示不實、效期不清或販售逾期食品，均已違反食品安全衛生管理法，將依規定查處。

延伸閱讀

基隆市推熱水器補助 低收入戶最高可獲1.2萬元

MLB/天使揮別薪水大盜！倫登76億合約認賠 剩12億分期付

圍台軍演川普稱「不擔心」？陸國台辦：警告台獨與「外部勢力」