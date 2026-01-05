知名連鎖烏龍麵「丸龜製麵」也上榜！食藥署稽查全台異國美食 揪出5業者違規

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

近年異國美食備受國人喜愛，衛福部食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗，並揪出5業者違規，更包括知名連鎖日本烏龍麵店「丸龜製麵」，因標示不符規定遭罰5萬元。

食藥署公布，本次共計查核183家業者，圖中5業者違規。（圖／食藥署）

食藥署指出，隨著國人飲食文化日益多元，供售特色風味美食餐飲業者在國內快速成長，亦吸引大量消費者前往品嘗，食藥署為保障民眾飲食安全衛生因此展開稽查。本專案稽查項目包括食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範（GHP）準則、保存來源文件及直接供應飲食場所標示等。

除了丸龜製麵，食藥署查出，桃園「從心From the heart Bistronomie」因使用美國牛肉，卻未依現行標示規定標示原產地，依法裁處3萬元；位於新北市的「Eat enjoy意享美式廚房」GHP複查不合格、食材未離地貯放，依法裁處6萬元；高雄「野島日式料理」則因未登錄食品業者登錄平台，遭罰3萬元；位於花蓮的「雙蔓印度餐廳」是因技術證照人員持證比例不符合規定，依法裁處3萬。

食藥署公布，本次共計查核183家業者，其中查有1家業者未登錄食品業者登錄平台、1家業者技術證照人員持證比不符規定、1家業者食材未離地放置等GHP不符規定，及2家業者直接供應飲食場所標示不符規定之情事，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處，相關稽查結果詳如附件。另抽驗相關食材及餐點共207件依產品類型檢驗動物用藥殘留、食品中微生物衛生標準、防腐劑及邦克列酸等，抽驗結果均符合規定。

食藥署呼籲，業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

