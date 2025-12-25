知名連鎖甕仔雞餐廳女店長侵吞公款不還 下場出爐

〔記者李立法／屏東報導〕知名連鎖甕仔雞餐廳蘇姓女店長侵吞其掌管的分店營收公款24萬多元，因遲未上繳總公司遭高層查覺異常，由於蘇女拒不繳回款項，公司決定提告，屏東地院審理後，依業務侵占罪判處蘇女6個月徒刑，並追繳不法所24萬多元，可易科罰金及上訴。

蘇女受雇擔任知名連鎖甕仔雞餐廳屏南地區某分店長，去年10月間，卻將當月25及26日兩天營收6萬660元、27日營收9萬6550元及保險櫃內備用零用金9萬元侵占入己，共侵占24萬7210元，由於遲未上繳總公司，引起公司高層注意，但蘇女卻無歸回款項之意，總公司決定對蘇女提告及求償。

屏東地院認為，蘇女負責該分店營業款項、保險櫃款項及店務管理，竟利用職務之便，侵占營業收入及零用金，又未能賠償公司所受損失，實不足取，依業務侵占罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，並沒收或追繳不法所得24萬7210元。

