知名連鎖美式餐廳 20年老店熄燈！最後營業日曝

知名美式餐廳TGI FRIDAYS，台中市政店經營20年，傳出要於明年元旦結束營業，台中地區只剩下崇德店一家，但台灣代理商開展餐飲集團表示，品牌並未放棄台中市場，未來還會有新分店與民眾見面。

TGI FRIDAYS台灣官方臉書宣布市政店熄燈相關活動，宣布最後營業日是明年1月1日，並舉辦「老同學回娘家」活動，四人以上預先訂位，並出示曾任職TGI FRIDAYS的憑證，就能享有老員工優惠，粉專也不捨地Po出市政店的照片，寫下「珍重再見，還會再見」。

貼文一出，引來網友滿滿不捨留言，「經歷三民再見、英才搬家、市政也要再見了，我的青春打工歲月」、「不！本來期待除夕要去圍爐的」、「我求婚的地點要變成回憶了」、「很多回憶啊哭了」。

TGI FRIDAYS在1991年登陸台灣，1994年拓展到台中開出台中英才店，因應商圈轉移，5月搬遷到崇德店，沒想到近日市政店也無預警宣布熄燈。台灣代理商開展餐飲集團表示，正在積極尋找新地點開設新店，期間顧客可以先轉往崇德店用餐。

