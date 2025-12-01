知名連鎖茶飲誤用「工業用檸檬酸」！顧客飲用喉嚨灼傷

知名連鎖茶飲驚傳以「工業用檸檬酸」浸泡清洗的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致數名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適，至急診就醫，幸就醫治療後均已返家。（馮惠宜攝）

被稱為「奶茶故鄉」的知名連鎖茶飲昨（11月30）日驚傳食安意外。台中公益店因作業疏失，將以「工業用檸檬酸」浸泡清洗的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致數名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適，所幸就醫治療後均已返家；對此食安處已介入調查；而業者回應，為新進員工因不熟悉流程而誤拿，將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。

事件發生於店家提供的熱茶回沖服務。顧客將茶具交由店員回沖時，店員疑似未確認保溫瓶是否仍浸泡在清潔液中，直接以該瓶進行回沖。顧客飲用後立即感覺茶水「極度酸澀、完全無法入口」，甚至有人形容茶水酸到「一入口就彈開」。3名顧客喉嚨不適，立即就醫，醫院依規定通報食安單位，台中市食安處隨即派員到場調查。

食安處調查發現，業者清潔保溫瓶所使用的竟是「工業用檸檬酸」而非食品級材料。雖依現行法規尚不構成違法，但在飲品製作環境中使用工業用品，風險極高，令人憂心。

所幸受影響顧客症狀多為喉嚨酸痛、輕微灼傷，並無嚴重危害，也不需住院。業者表示，事發當下，區主管與店長立刻陪同顧客至急診檢查，隔日依醫囑回診，主管也陪同就醫，醫師確認身體狀況穩定。並強調將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。

業者強調，當時清潔中的熱水瓶已有「清潔中」標示，但現場新進兩周的員工因不熟悉流程而誤拿，店內使用的清潔用品為碳酸氫鈉。公司已立即對全台門店加強教育訓練，並於12月1日讓該門店停業一天改善流程，強調將更謹慎避免意外再發生。

