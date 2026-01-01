知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中

（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件，短短數小時內，新北市與台北市共10間分店的湯鍋被人倒入砂糖、疑似芥末粉等不明調味品，導致整鍋麻油雞全數報廢，引發店家與消費者對食安的高度關注。警方已掌握多名涉案對象，案件朝毀損及恐嚇方向擴大偵辦。

警方調查，當天下午約3、4時起，莊家班麻油雞位於蘆洲、中和、淡水，以及台北市文山、北投、士林等地分店，陸續遭到相同手法破壞。犯嫌多半頭戴全罩式安全帽，趁店員不注意時闖入，將整包粉末直接倒進正在熬煮的湯鍋內後迅速離開，行徑相當大膽。

圖／莊家班麻油雞多間店遭到惡意破壞，警方正在調查當中。（翻攝GoogleMaps）

其中，新北市蘆洲區長榮店與中原店率先報案，警方到場後在現場發現砂糖包裝袋，隨即調閱監視器畫面，當晚在蘆洲某旅館查獲21歲謝姓男子。淡水分店也在同一時段受害，警方於晚間循線逮捕22歲江姓男子。另有嫌犯涉及中和及北市部分分店，警方以車追人後陸續拘提到案，目前共3人遭警方帶回調查。

示意圖／針對莊家班麻油雞遭惡意破壞的事件，目前警方仍在持續調查當中。（擷取自免費圖庫Pixabay）

警方指出，到案嫌犯供詞反覆，彼此之間是否相識、是否受人指使仍待釐清。其中一名嫌犯辯稱是因情緒低落才犯案，但警方不排除案件背後另有動機。專案小組已報請檢察官指揮，並聯繫店家負責人製作筆錄，釐清近期是否因經營或股權問題引發糾紛。

由於10間分店幾乎同時間遭到突襲式破壞，警方研判手法一致，具有事前分工與預謀跡象，相關行為已對餐飲安全與公共秩序造成影響。全案目前依毀損、恐嚇等罪嫌移送偵辦，警方也將持續追查是否還有幕後共犯或指使者，不排除進一步擴大偵辦。

