知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提

台北地檢署外觀。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）





知名連鎖麻辣鍋出事了！老闆娘蔡姓女負責人涉將公司帳戶提供詐騙集團洗錢上億，台北地檢署11日指揮警方兵分32路到蔡女住處以及人頭公司進行搜索，並將她以及20名被告拘提到案。目前本案將朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪等方向偵辦。

據悉，檢警在偵辦假檢警、投資詐騙相關案件時意外挖出這起案件內幕，追查金流時發現，18名受害者遭詐走的9億元中，有高達1億多元流入10多個公司帳戶，細查發現其中一家竟是仍在營運中的知名麻辣鍋品牌。

廣告 廣告

根據公司登記資料，該麻辣鍋公司從2024年由蔡姓女老闆娘負責，她掌控旗下9個公司帳戶，涉嫌在今年4月至8月間，協助詐騙集團洗錢數上億。檢察官11日指揮刑事局電偵大隊、台北市警中正一與中山分局、台中市刑大、台南市警永康分局、保三總隊等單位，兵分多路搜索蔡女住處與人頭公司共32個地點，同步拘提20名涉案被告，移送台北地檢署釐清。

事實上，該麻辣鍋品牌過去以高檔食材吃到飽打出名號，曾進駐精品百貨相當風光，但分店近年來陸續傳出歇業消息。

更多東森新聞報導

嘴塞紅包悶死兒！80歲母判2年6月 法官籲總統特赦

竹聯幫兄弟檔組「水房」洗錢3.5億 警再逮1洩密律師

男造謠「台灣花80億」換蕭美琴歐洲演講 警方將在機場堵人

