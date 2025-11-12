知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！老闆娘蔡姓女負責人涉將公司帳戶提供詐騙集團洗錢上億，台北地檢署11日指揮警方兵分32路到蔡女住處以及人頭公司進行搜索，並將她以及20名被告拘提到案。目前本案將朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪等方向偵辦。
據悉，檢警在偵辦假檢警、投資詐騙相關案件時意外挖出這起案件內幕，追查金流時發現，18名受害者遭詐走的9億元中，有高達1億多元流入10多個公司帳戶，細查發現其中一家竟是仍在營運中的知名麻辣鍋品牌。
根據公司登記資料，該麻辣鍋公司從2024年由蔡姓女老闆娘負責，她掌控旗下9個公司帳戶，涉嫌在今年4月至8月間，協助詐騙集團洗錢數上億。檢察官11日指揮刑事局電偵大隊、台北市警中正一與中山分局、台中市刑大、台南市警永康分局、保三總隊等單位，兵分多路搜索蔡女住處與人頭公司共32個地點，同步拘提20名涉案被告，移送台北地檢署釐清。
事實上，該麻辣鍋品牌過去以高檔食材吃到飽打出名號，曾進駐精品百貨相當風光，但分店近年來陸續傳出歇業消息。
更多東森新聞報導
嘴塞紅包悶死兒！80歲母判2年6月 法官籲總統特赦
竹聯幫兄弟檔組「水房」洗錢3.5億 警再逮1洩密律師
男造謠「台灣花80億」換蕭美琴歐洲演講 警方將在機場堵人
其他人也在看
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見EBC東森新聞 ・ 19 小時前
快訊／麻辣鍋老闆娘涉助詐團「洗錢上億」 法院裁定羈押禁見
快訊／麻辣鍋老闆娘涉助詐團「洗錢上億」 法院裁定羈押禁見EBC東森新聞 ・ 7 小時前
吳亦凡傳身亡「被輪x無法滿足大哥」 獄友曝他獄中最後畫面！家人也斷聯
前韓團EXO成員吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄，然而服刑4年內卻5度傳出死訊，日前傳他疑在獄中「長期絕食」導致健康狀況惡化而死亡，引發各界譁然，怎料，如今更有自稱獄友爆料「有傳聞說給人輪x」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
滿堂紅麻辣鍋女董竟是詐團首腦狂詐9億 北院裁定收押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團「滿堂紅」負責人蔡閔如主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保，法院召開羈押庭，今（13日）上午裁定羈押禁見。鏡報 ・ 5 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 1 天前
【更新】連鎖麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙、洗錢9億！老闆蔡閔如羈押禁見
知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」涉入詐騙洗錢案！老闆蔡閔如涉嫌透過假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人9億元。有的被害人交出現金，有的連黃金都被騙走，已知有1億餘元流入十餘家公司帳戶進行洗錢，其中有9家是由蔡女所控制。台北地檢署檢察官組成專案小組，昨（11/11）日發動搜索行動，並拘提蔡女等20名被告到案，複訊後認為蔡女罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。台北地院13日清晨裁准。太報 ・ 6 小時前
13萬誆走勞力士Daytona 酒店妹一句：我也被「框」全身而退
蔡姓錶商想賣稀有的勞力士迪通拿（Daytona）系列名錶，指控楊姓酒店妹與黃姓男友（通緝中）設局，拿13萬元訂金誆走金錶失聯，對楊女提告詐欺、求償280萬元，但楊女翻臉不認男友，聲稱只是被「框（酒店術語，帶小姐出場）」，對犯罪並不知情，楊女刑事、民事都脫身。自由時報 ・ 17 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風吹出成堆廢棄「英九公仔」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
蘇澳煙波大飯店停車場車輛積水！住客怨想開車走被阻 在地人老實建議
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山降下超大豪雨，導致大淹水災情，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場出現也出現積淹水，有住客發出影片表示，想在還沒淹起來前把車開出去，但被飯店人員阻止，引發討論。 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情況，一名住客透過Threads發文表示，傍晚6點當時正在下大雨，旁邊溪水感覺快漲起來，她下樓在櫃檯詢問能否把車輛開出去，詢問是否能提早退房，飯店阻止告知外面封路，開出去一定會拋錨，但住客表示這時外面還沒淹水。 住客表示，當下防水閘門還沒關起來，疑似經理的人阻止大家開上去，說一開出就會拋錨，還稱B1樓下有超水馬達就沒事，結果最後導致他們的車輛直接泡水，總共20、30台車都泡水，直呼誰來賠車。 許多在地人表示當時蘇澳已開始淹水，若出去大概也是被淹，「我蘇澳居民，跟你說你開出去絕對拋錨在路上」；也有人指出有兩點須釐清，「第一，當時是否因為安置防水閘門才拒絕讓車主離開；第二，法律上飯店是否有權禁止客戶駛離」；許多網友提到，「若開防水閘門導致水淹更多，誰要負責？」查看原文更多Newtalk新聞報新頭殼 ・ 1 天前
吳亦凡爆身亡「加拿大證實了」！獄中最後時光一次看
娛樂中心／綜合報導前韓團EXO成員吳亦凡（Kris Wu）過去在團體內有著極高人氣，即便離開團體後仍舊有著許多粉絲支持，熱度居高不下，但卻在2021年因性侵遭重判13年，目前正在服刑中，不過已經入獄4年的他，近日卻不斷傳出離世消息，甚至有人指出，其遺體已被秘密處裡，瞬間掀起社群熱議。而在近日，則有一位自稱是「吳亦凡獄友」的網友出面爆料，稱前幾天獄警們偷偷在聊天，「後來吳亦凡就突然死了」，也有人稱他是遭暴力對待。民視 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
日本人妻開直播被公公「摸胸磨蹭挑逗」 老公熟睡未醒 全程都被拍下
（國際中心／綜合報導）日本再爆「現實版SOD情節」，一名年輕人妻日前在抖音開直播時，竟遭喝醉的公公公然性騷擾。 […]引新聞 ・ 22 小時前
太子集團豪乳女特助交保燦笑被罵翻 台北地院：非北院裁定
台北地檢署偵辦柬埔寨跨國詐欺集團「太子集團」在台洗錢案，包括集團董事長陳志在台操盤手王昱棠4人，目前全被羈押，集團成員凃又文則以30萬元交保，引發全台關注的豪乳女特助劉純妤獲15萬元交保，面露笑容離開北檢畫面也引發熱議與批評聲浪，12日台北地院發新聞稿澄清，該項交保並非北院所為裁定。中天新聞網 ・ 4 小時前
熱舞太忘我「私密處大曝光」挨轟 泰國妹道歉：別怪主辦單位
日前泰國北標府舉行一場紋身大賽，其中一名奪得亞軍的女子熱舞時，下半身大走光，私密處遭暴露在外，賽後畫面在網路上瘋傳，遭網友批評有些不妥，同時怪罪主辦方及其他參賽者未提醒女子、阻止行為；對此女子也在社群發布聲明致歉。鏡報 ・ 23 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 5 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 7 小時前