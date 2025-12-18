知名連鎖「錢都火鍋」2食材上榜 北市抽查生鮮蔬果6件農藥超標

錢都市民大道店使用的青江菜、白蘿蔔驗出農藥。GoogleMap

台北市政府衛生局公布10月生鮮蔬果抽驗結果，其中包含知名連鎖品牌錢都火鍋使用的青江菜、白蘿蔔在內，共有6件產品被檢出農藥殘留超標，不合格率達11.5%。衛生局已要求違規產品下架，並追查來源依法處辦。

其中，錢都日式涮涮鍋市民大道店共有2項食材上榜，分別為「青江菜」與「白蘿蔔」。青江菜經檢驗，檢出芬普尼（Fipronil）0.067ppm、芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.037ppm，另檢出派瑞芬（Pyriproxyfen）0.30ppm，均超過容許量標準；白蘿蔔則檢出噻蟲胺（Thiamethoxam）0.65ppm，亦超標。

其餘不合格產品方面，內湖區東和蔬果行販售的「蚵白菜」，檢出芬普尼、芬普尼代謝物及丙克拉唑（Propiconazole）殘留超標；中山區松江市場B-3攤位的「西芹」，檢出得克利（Difenoconazole）超標；同市場另一攤位販售的「地瓜葉」，則檢出因得克（Indoxacarb）殘留過量；另在松江市場B-3攤抽驗的「花椰菜」，亦檢出因滅汀（Emamectin benzoate）超標。

衛生局表示，已立即命抽驗地點將不合格產品下架。經追查產品來源，屬外縣市者，已移請所轄地方衛生局續辦；來源屬台北市者，若查證違規屬實，將依《食品安全衛生管理法》規定處分。

衛生局指出，蔬果農藥殘留超過容許量，已違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，最重可依同法第44條，處責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代產品來源，販售業者也可能依第47條規定，面臨3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局也已通知台北農產運銷公司，依進場果菜農藥殘留檢驗處理要點，對違規農友停止供應相關品項並加強抽驗，以防止不合格蔬果流入市面。



