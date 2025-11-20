知名遊戲製作人突取消金馬行程！確診A型流感 親筆信向粉絲致歉

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

日本知名遊戲製作人小島秀夫原預計出席21日金馬影展的「小島秀夫大師講堂」活動，更將於典禮當天與日本金像獎影帝西島秀俊一同現身頒獎。沒想到小島秀夫今（20）日突然宣布因為發燒確診A型流感，而無法來台參與金馬獎活動。

日本知名遊戲製作人小島秀夫取消金馬獎行程。（圖／金馬執委會提供）

小島秀夫今天稍早透過金馬影展社群發布消息坦言，自己原本非常期待明天要在台北金馬影展與粉絲們見面，沒想到自己在今早出現發少症狀，經檢查後確診為A型流感，「即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

小島秀夫表示，自己昨（19）晚才重新看過原預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，如今無法出席活動心裡非常遺憾，「這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。」不過他承諾，未來定會找個合適的時間來台，「把這次沒能做到的事補上。」

小島秀夫因確診A型流感，無法如期來台出席金馬活動。（圖／翻攝自金馬影展TGHFF Threads）

事實上，小島秀夫為日本知名遊戲製作人、導演與編劇，2015年成立小島工作室，以《潛龍諜影》與《死亡擱淺》等作品享譽全球，被譽為「遊戲鬼才」。而他同時也是一名熱愛電影的社群影評人，更自稱擁有「電影基因」，時常將電影元素融入其遊戲創作中。





