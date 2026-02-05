知名過動藥「思有得」爆溶離試驗不合格恐反釀副作用 回收近10萬錠
不少兒童因為罹患過動症（ADHD），讓家長相當苦惱，尋求醫師開藥協助治療，但近日爆出知名過動症治療藥物「思有得」在安定性試驗中發現溶離試驗不合格，恐影響療效，廠商主動回收近10萬錠，食藥署也證實此事。
根據衛福部食藥署2月3日公布藥品回收訊息，友霖生技醫藥股份有限公司「思有得持續性藥效膠囊44毫克」（衛部藥製字第060153號、批號M082012），因接獲藥品不良品通報，啟動回收。
食藥署表示，1月中接獲友霖生技主動通報，表示該批次思有得在安定性試驗中發現溶離試驗結果不符規格，進行回收。藥品組簡任技正劉佳萍解釋，藥物成分釋出不足恐影響療效，反讓過動兒出現注意力無法集中，甚至活動量增加等反效果，影響日常生活。
劉佳萍表示，廠商通報後，食藥署也即刻要求廠商於本月20日前完成市面上回收工作，目前回收計一批、已銷售數量共9萬9876錠，若廠商未依規定辦理或無法限期回收完成，將依《藥事法》91條處以新台幣20萬至500萬罰鍰。
注意力不足用藥溶離試驗不合格 回收近10萬錠
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）食藥署今天公布，用於治療注意力不足過動症的「思有得持續性藥效膠囊44毫克」，廠商主動通報有溶離試驗結果不合格情形，決定將於2月20日前預防性回收1批、約9萬9876錠。
