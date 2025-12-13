知名酒吧前「2度離譜碰瓷」目擊者全看傻急打119 命大台南女身份曝光

記者林昱孜／台南報導

侯女第一度見到轎車衝上前挨撞。（圖／ooxx.mia提供）

台南市中西區民權路二段知名酒吧前，11日深夜上演「離譜碰瓷記」，一名女子突然在車道上徘徊、蹲下，甚至直接衝向行進中車輛，第一次倒地後站起，第二次遭一輛黑色轎車撞到騰空飛起，重摔後痛到起不了身，最後被救護車送往醫院治療。

侯女起身後再次衝向黑色轎車。（圖／ooxx.mia提供）

監視器畫面拍下，11日深夜10時許，一名女子蹲在車道上，看到白色轎車行駛經過衝上前，整個人趴臥在引擎蓋上後滑落地，駕駛趕緊下車查看女子傷勢，最後她站起身，看到隔壁車道行進中的黑色轎車，又再次上前「挨撞」，這一次倒地不起，眾人上前圍觀，並協助打119報案。

侯女這次倒地不起，目擊者嚇瘋打119。（圖／ooxx.mia提供）

據了解，28歲侯姓女子，當時疑似不勝酒力，在大馬路上做出脫軌舉動，所幸僅手腳擦挫傷，並無大礙。台南市警局第二分局提醒，交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通恐違反《道路交通管理處罰條例》第78條之規定，可處新臺幣500元罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

