知名醫師低調參與更生少年接風餐 用陪伴接住迷途少年

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣知名整形外科醫師張耀元，日前低調走進更生少年關懷協會的「接風餐」現場，以陪伴者的身分，與剛走出少年觀護所的少年們一同用餐、傾聽他們的故事。張耀元醫師透過實際參與，深入理解更生少年在離開體制後所面臨的困境，也讓外界看見專業醫療工作者如何用另一種方式，關懷社會中最需要被接住的年輕生命。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，少年走出少年觀護所的那一刻，人生往往不是重新開始，而是再一次被選擇。故事從一通電話開始，可能來自熟悉的朋友，也可能來自過往的圈子。那通電話，常常在不經意間，決定少年接下來將走向哪一條路。

圖／更生少年協會主任陳彥君(左)、曾為迷途少年Tony(中)、張耀元醫師(右)。（更生少年關懷協會 提供）

張耀元第一次參與接風餐，看見少年真實處境

「接風餐不是說教，也不是講道理，而是一段陪伴的過程。」張耀元如此形容自己的感受。身為整形外科醫師，他長期在醫療專業領域耕耘，但選擇走出診間，用更貼近的方式理解社會議題。張耀元認為，真正需要被關注的，不是少年過去做了什麼，而是社會是否願意給他們重新站起來的機會。

他第一次參與更生少年關懷協會為 Tony（化名）所安排的接風餐時，並非以活動嘉賓或捐助者的身分出現，而是以一位陪伴者的角色，與少年一同用餐、傾聽。這樣的參與方式，讓他逐步理解更生少年在離開少觀所後所面臨的現實困境——沒有家可回、無法回到原校、求職時因背景而遭拒。

圖／張耀元認為，真正需要被關注的，不是少年過去做了什麼，而是社會是否願意給他們重新站起來的機會。（更生少年關懷協會 提供）

從少觀所到成人監獄，志工看見關鍵缺口

更生少年關懷協會始於一群長期在台北少年觀護所服務的志工。他們在所內，看見許多少年因原生家庭失能、交友不慎而誤入歧途，卻也同時看見少年心中仍未熄滅的期待與渴望。數年後，這些志工卻在成人監獄中，再次見到曾經陪伴過的熟悉面孔。那一刻，他們深刻意識到，真正的關鍵不只是在「犯錯當下」，而是在少年離開少觀所之後，是否還有人願意繼續陪伴。

「少年們最危險的時刻，是剛離開少觀所的那段時間。」陳彥君主任如此形容。她指出，許多少年在離所後，在缺乏安全庇護與正當出路的情況下，往往只能回到最熟悉的朋友圈，再次回到曾經帶他們走向錯誤的環境，最終陷入相同的循環。

一頓接風餐，接住少年的第一步

除了職涯與技能的培養，協會也發展出一項重要的陪伴方式——「接風餐」。這不是慶祝，也不是訓話，而是一頓讓少年在走出少觀所後，能夠安心坐下來吃飯、被傾聽、被理解的開始。透過一頓飯的時間，社工與志工陪著少年聊生活、聊未來，讓他們知道，離開體制後，仍有人願意在身邊。

Tony 就是更生少年關懷協會長期陪伴的孩子之一。他成長於貧困家庭，自小缺乏父母陪伴，由年邁的奶奶一手拉拔長大。成長過程中，他曾遭受霸凌，也曾因被迫頂罪而進入少年觀護所。出所那天，真正影響他未來方向的，並不是制度或標籤，而是那通關鍵的電話。

在社工與志工長期而穩定的陪伴下，Tony 逐漸遠離過去的生活軌跡。他開始嘗試記錄生活、表達想法，也在過程中發現自己對新媒體創作的興趣與天分。Tony 坦言，真正改變他的並不是一夕成名，而是在被陪伴的過程中，第一次感受到「有人相信他可以走得更遠」。如今，他將過去的生命經驗轉化為創作內容，希望透過分享自己的故事，告訴仍在迷惘中的人：「你不孤單。」

張耀元低調支持，關注少年心理韌性

正是在 Tony 的接風餐上，張耀元開始深入理解更生少年的處境。在後續接觸過程中，他選擇以低調而長期的方式，支持協會相關陪伴行動。身為醫師，他特別關心少年在心理韌性、生活秩序與職涯探索上的實際需求，也理解協會在資源、人力與社會觀感上所承受的壓力。

張耀元的參與為更生少年關懷協會帶來不同領域的視角。他不只是提供資源，更用實際陪伴，讓少年感受到社會上仍有人願意相信他們。他強調，這些少年並非缺乏能力，而是缺乏被相信的機會。

更生少年關懷協會多年來的經驗顯示，只要有人願意在第一通電話響起之前，先陪少年坐下來，好好吃一頓飯，人生就可能多一條不同的路。而張耀元醫師的低調參與，正是這份陪伴力量的真實體現。

更生少年關懷協會：02-2567-6750

