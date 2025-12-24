知名醫美再爆密醫行為 遭控讓護理師執行抽脂手術

生活中心／綜合報導

醫美又爆出爭議，立委爆料，知名醫美診所竟然由護理人員，進行侵入式的抽脂手術，不但涉及密醫行為，最嚴重還可以處5年以下徒刑，衛福部已經移請檢調調查，不過，當事人謝醫師出面否認，強調只是讓護理師，進行最後的收尾動作。

當事人林小姐（9.5）：「甚至是把我推進了死亡的邊緣，我只能告訴我自己，我在他們（家人）的面前，我要裝作沒事我要堅強。」聲淚俱下，林小姐九月才出面控訴，找上知名醫美醫師謝醫生抽脂，卻造成腎衰竭，必須一輩子洗腎，如今又被爆出密醫行為。動作熟練、進行抽脂手術的，居然不是醫生而是護理師，立委爆料她也是謝醫生的配偶。

知名醫美診所再爆密醫行為 遭控讓護理師執行抽脂手術

民眾黨立委陳昭姿（圖／民視新聞）

立委（民眾）陳昭姿：「但是畫面左側做的，進行抽脂動作的是一名護理師，根據檢舉人的陳述，是這位醫師的配偶，不具醫師資格的人施行手術，是不是違法。」這不是唯一，立委表示收到許多人陳情，甚至有病患調閱病歷，卻發現醫療紀錄被竄改，找上診所理論，診所、醫生卻互踢皮球。立委（民眾）陳昭姿：「當時的診所負責人說，這個謝姓醫師，只是租用他的場地，不關他的事，執刀的醫師說，又推給麻醉科醫師，說這是麻醉科醫師，跟麻醉科護理師。」

衛福部醫事司司長劉越萍（圖／民視新聞）





衛福部醫事司司長劉越萍：「今天其實就可以交由檢調，因為很清楚的事證，他就是有密醫行為，最嚴重是5年以下的徒刑。」醫師謝忠佑：「這個影片就已經遭到就是斷章取義，那其實我們真正在做，抽脂手術的時候會用抽脂機，然後會用比較粗的抽脂管，去做這個動作，其實他拍攝這影片的時候，這手術已經結束了，這只是最後我們最後做一個，收尾的動作。」不過，謝醫師親自出面否認、強調影片是抽脂手術的收尾動作，還指控遭到恐嚇，衛福部表示，將移請檢調調查，釐清到底有沒有密醫行為

