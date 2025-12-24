知名醫美診所竟讓「護理師動抽脂手術」 衛福部：已違法最重判5年

立委陳昭姿接獲爆料影片，指控知名醫美診所恆美學的謝忠佑醫師，在替顧客進行抽脂療程時，竟讓沒有醫師資格的護理師直接幫顧客抽脂。衛福部醫事司長劉越萍表示，根據影片內容，很明顯違反《醫師法》第28條，涉及密醫行為，最嚴重可處5年以下徒刑，該案今天就可以交由檢調調查。

立委陳昭姿接獲爆料影片，指控知名醫美診所恆美學的謝忠佑醫師竟讓沒有醫師資格的護理師直接幫顧客抽脂。（圖／陳昭姿臉書）

今年9月間，40歲左右的林姓女子到恆美學醫美診所進行抽脂手術，事後竟昏迷、急性腎衰竭、併發多重器官衰竭，在加護病房住了10多天，至今仍持續洗腎，也拿到重大傷病卡。執刀醫師謝忠佑卻推給麻醉團隊，而恆美學則表示那是醫師個人行為,雙方僅是租借場地關係。

陳昭姿召開記者會指出，該名護理師疑似就是謝忠佑的妻子，且謝忠佑這樣的行為已非首次。她說，根據醫療法規，只有醫師可以執行手術，從吹哨者提出的影片可以看到，謝姓醫師與其配偶陳姓護理師同時進行抽脂的侵入性手術，她質疑非醫師竟進行侵入式手術，在旁的醫師沒有責任嗎？

前案的患者林女以及其丈夫，也接獲相關消息，對於謝忠佑這樣的行為，合理懷疑當天林女在手術時，是不是也讓護理師進行抽脂。林女丈夫向恆美學調閱監視器，對方卻以「沒有錄」、「曾遭客訴沒隱私」為由，表示監視器並沒有運作。

劉越萍針對影片內容說，在醫美裡面最怕劣幣逐良幣，光就影片內容來看，這位醫師以及機構就是劣幣。本案也需要釐清，到底恆美學邀請護理師進行抽脂，還是醫師的個人行為。

醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。 （示意圖／Pixabay）

陳昭姿強調，從這次的案件可以看到，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但現實卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場的情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口。

陳昭姿進一步指出，術後若發生醫療爭議，有不法的醫療人員為了自保恐怕會有竄改醫療紀錄及滅證的狀況發生。病患事後調閱病歷，卻發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符，醫療紀錄若遭事後補寫或變造,不僅侵害病人知情權，更會讓病人在發生醫療糾紛時失去最後一道保障。

陳昭姿表示，這類問題若未納入新制的管理與查核重點，即便提高醫師門檻，也難以真正守住醫療安全底線。她指出，這類案件正凸顯長期以來醫美產業管理失序，也證明衛福部推動嚴管醫美的方向是正確且必要的。

陳昭姿強調，醫美不是單純的消費行為，而是具有風險的醫療行為。嚴管醫美不是為了限制產業發展，而是為了確保每一位民眾清楚知道「誰有資格動刀、誰必須負責」。

