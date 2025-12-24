知名醫美診所「無執照」護理人員竟執行抽脂手術！衛福部：最高可處5年徒刑

民眾黨立委陳昭姿今天（24日）指控，有知名醫美診所由非醫師身分之護理人員，執行抽脂等侵入性醫療行為。（圖／陳昭姿辦公室提供）

醫美爭議頻傳，民眾黨立委陳昭姿今天（24日）舉行記者會，並在會中曝光一段影片，有知名醫美診所由非醫師身分之護理人員，執行抽脂等侵入性醫療行為，甚至涉竄改醫療紀錄。衛福部醫事司長劉越萍表示，該影片內容很清楚就是有密醫行為，而密醫行為本就違反《醫師法》第28條，最嚴重可處5年以下有期徒刑。

陳昭姿今天舉辦記者會，並在會中曝光一段抽脂手術影片，有知名醫美診所竟由非醫師身分之護理人員，親自執行抽脂等侵入性醫療行為，甚至疑涉竄改醫療紀錄。

陳昭姿指出，法律規範只有醫師可以執行病人的手術，抽脂手術也不例外，但根據她接到的檢舉資料，畫面上右側站著施術的是一名有醫師資格的醫師，但畫面左側坐著進行抽脂動作的是一名護理師。

陳昭姿續指，而據檢舉人陳述，該名護理師就是這位醫師的配偶。她強調，並非只有畫面上這位病人遭遇此事，該名醫師經手的手術有很多一樣的情況，甚至為了遮掩不法，未詳實記載手術紀錄。

陳昭姿補充，她今年9月也曾開記者會，有陳情人進行醫美手術後敗血性休克、多重器官衰竭，幾乎瀕臨截肢、死亡，所幸最後有搶救回來，但目前每個禮拜要洗3次腎，而今天這起案件的醫師，就是該案主角謝姓醫師。

與會的衛福部醫事司長劉越萍回應，該影片內容今天就可以交給檢調，因為事證很清楚就是有密醫行為，而密醫行為本就違反《醫師法》第28條，最嚴重是5年以下有期徒刑。

劉越萍表示，衛福部專業自律大概到明年1月中會有個專區，無論是微整形，或是美容醫學手術，都要看到是哪一位醫師施術。除每年透過衛生局專業自律認證外，衛福部也會督導考核，針對應列管的事項，與衛生局合作監管。



