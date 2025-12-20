知名集團飯店驚傳「11人上吐下瀉」！85歲翁住院1周 衛生局啟動疫調

高雄某集團飯店驚傳疑似集體食物中毒案件。1個約30人的社團於12/6前往該飯店聚餐，不料隔日起陸續有11人出現上吐下瀉症狀。其中1名高齡85歲的長者更因嚴重併發症住院，至今仍未出院。家屬心痛發文控訴求助無門，高雄市衛生局對此表示已啟動疫調，並採集相關檢體送驗，將依檢驗結果釐清責任。

聚餐變調11人身體不適 85歲老翁住院1周

有民眾在社群平台沉痛發文指出，他的父親於12/6受邀參加水彩協會的聚餐活動，地點位於高雄某集團飯店。該團體在用餐後共有11人陸續出現輕重不等的上吐下瀉症狀。該民眾表示，自己85歲的父親狀況最為危急，自12/8入院以來，已在醫院躺了1星期。看著原本身體硬朗、活躍的父親，卻躺在高醫病床上，與併發症辛苦搏鬥，讓他感到相當不捨。

全團30人用餐 首例個案隔日即發病

高雄市衛生局於今日（12/16）證實，早在12/11便接獲醫院通報該起疑似食品中毒案件，隨即展開疫調。經確認，該聚餐團體共30人，於12/6中午用餐。

根據疫調顯示，首位通報個案於用餐隔日（12/7）即出現腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀，並於12/9就醫。因家屬告知醫師發病前曾參加團體聚餐，醫院遂於12/11進行通報。

衛生局進一步調查發現，除了通報個案外，12/8還有1人因腸胃不適就醫；另有9人雖於12/8出現不適，皆自行服藥後症狀緩解未就醫。

當日供餐770人無其他通報 已採集廚工檢體送驗

衛生局派員前往該飯店餐廳查察，業者說明12/6當天共供餐給770位客人，近期除了該陳情民眾反映不適外，並未接獲其他消費者有類似狀況。該餐廳已完成食品業者登錄及投保產品責任險。

衛生局現場稽查，該餐廳作業場所衛生符合「食品良好衛生規範準則」。為釐清真相，衛生局已採集1名發病個案及5名廚工的人體檢體送驗。

衛生局強調，後續將視檢驗結果進一步確認，若證實與食品中毒有關，將嚴格依相關法規辦理，並呼籲業者應加強場所與人員衛生管理，維護食安。

衛生局呼籲：發現疑慮請立即通報

高雄市衛生局最後提醒，購買即食食品或外食應儘速食用，避免食物變質引發危險。若民眾發現有食品安全疑慮，可直接撥打1999市民服務專線，或電洽衛生局食品衛生科（07-7134000）進行通報反映，以保障自身權益。

