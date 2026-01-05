知名雪茄酒吧成太子集團在台「專屬水房」 兄弟檔1聲押1交保

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，追出位於台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳姓兄弟檔，涉嫌利用酒吧作為太子集團專屬「水房」，協助集團將海外贓款匯入台灣變現。北檢4日指揮刑事局、台北市信義分局等單位兵分5路發動搜索，拘提陳韋翔、陳韋志兄弟到案，經複訊後，哥哥陳韋志聲押禁見，弟弟陳韋翔160萬元交保，限制出境、出海。全案依洗錢、賭博、組織犯罪條例持續擴大偵辦。

▲陳韋志經北檢複訊後，聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

包括太子集團在台操盤人，天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯等核心幹部，全案目前已有8人羈押中。其中玄古公司負責人王俊國，同時也是香港博高公司帳房，博高公司負責人為台籍陸配吳宜家，吳女弟弟吳逸先入籍柬埔寨，不僅是博高公司幕後老闆，更是柬埔寨太子集團首腦陳志的親信，負責管理陳志的豪華遊艇。

陳志曾有4輛遊艇停在碧砂漁港，就是由博高公司旗下玄古顧問管理公司負責人王國俊在管理、維護。檢警調專案小組於2025年12月間發動第4波搜索行動，拘提王俊國到案，進一步追查發現，王俊國曾多次到陳韋志兄弟經營的「Cigar Vie」雪茄酒吧，雙方且有上億元資金交易，也因此追出雪茄酒吧疑似就是太子集團在台洗錢的專用水房。

台北地檢署4日指揮刑事局、信義分局等單位兵分5路發動搜索，拘提陳韋志、陳韋翔兄弟到案，訊後陳韋翔被以160萬元交保，限制出境、出海；陳韋志則被聲押禁見。

