知名雪茄酒吧成太子集團在台「專屬水房」 老闆哥哥收押禁見

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，追出位於台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志兄弟檔，涉嫌利用酒吧作為太子集團「專屬水房」。北檢4日指揮刑事局、台北市信義分局等單位兵分5路發動搜索，拘提陳韋翔、陳韋志兄弟到案，訊後弟弟陳韋翔160萬元交保，限制出境、出海。哥哥陳韋志聲押禁見。台北地方法院6日召開羈押庭，裁准收押禁見，成為全案第9名收押被告。

其他8名被收押的被告包括太子集團在台操盤人，天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯等核心幹部。其中玄古公司負責人王俊國，同時也是香港博高公司帳房，博高公司負責人為台籍陸配吳宜家，吳女弟弟吳逸先入籍柬埔寨，不僅是博高公司幕後老闆，更是柬埔寨太子集團首腦陳志的親信，負責管理陳志的豪華遊艇。

檢調日前發動第4波搜索行動中，將王俊國拘提到案，經追查發現，王俊國曾多次到陳韋志兄弟經營的「Cigar Vie」雪茄酒吧，雙方且有上億元資金交易，也因此追出雪茄酒吧疑似就是太子集團在台洗錢的專用水房。

