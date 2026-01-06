知名雪茄館兄弟檔涉助太子集團洗錢 老闆交保哥遭羈押

太子集團案檢調警11月起至今執行5波搜索行動，追查金流發現北市知名雪茄館也疑為洗錢管道，昨（5）日約談老闆陳姓兄弟檔，弟弟獲160萬交保，哥哥今遭裁定羈押禁見。

北檢偵辦太子集團案再聲押一人獲准。（圖／資料畫面）

太子集團案共計查扣豪宅超跑市值高達45億元8人遭收押，專案小組追查金流後於12月底與2日又分別約談爆乳女特助劉純妤，以及查出帛琉高級渡假村被拿來當集團水房並訊問負責人石姓男子。

專案小組又查出北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」疑助太子集團洗黑錢，昨（5）日拘提雪茄館老闆兄弟檔陳韋志及陳韋翔等人，經檢方複訊後弟弟陳韋翔獲160萬元交保，哥哥陳韋志則遭聲押，台北地院今下午開庭後裁准。

