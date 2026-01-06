知名雪茄館淪水房！「Cigar Vie」老闆胞兄涉掩護太子集團洗錢 羈押禁見

太子集團專屬水房主嫌陳韋志(右)與其弟弟、知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔，昨（1/5）日被檢警拘提到案，陳韋志羈押禁見、陳韋翔則160萬元交保。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，查出台北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」疑似淪為集團洗錢專屬水房。檢警昨（1/5）日發動第6波搜索，拘提雪茄館負責人陳韋翔及其胞兄陳韋志到案，檢察官偵訊後，認定陳韋志犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證及逃亡的可能，向法院聲請羈押禁見，陳韋翔則以160萬元交保。台北地院今（1/6）日下午裁定陳韋志羈押禁見。

調查指出，跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group）首腦陳志，在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。檢警調接獲情資後，於去（2025）年11/4起陸續發動6波搜索，拘提集團在台成員到案。截至今日已有9名核心幹部遭到羈押，包含王昱棠、辜淑雯、邱子恩、李守禮、林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊、王俊國、陳韋志。

廣告 廣告

由陳志（左圖）擔任董事長的太子集團，曾發出聲明否認違法。翻攝太子集團官網

專案小組查出，太子集團在香港成立博高公司，負責管理名下的豪華遊艇。博高幕後老闆為陳志親信、已入籍柬埔寨的中國男子吳逸先，吳找了台灣籍男子王俊國當他的左右手，同時擔任博高公司的帳房。博高公司曾將4台豪華遊艇停泊在台灣碧砂漁港，為了管理方便，特地在台灣成立玄古管理顧問公司，由王俊國擔任玄古公司負責人。

專案小組發現，王俊國曾多次向陳韋志、陳韋翔兄弟調取現金，還在雪茄館「Cigar Vie」進行交易，金額累積逾億元。檢方懷疑，陳韋翔表面上擔任雪茄館負責人，背地裡卻與胞兄陳韋志共同替犯罪集團收水，而兩人疑似與太子集團搭上線，淪為集團在台專屬水房。

檢察官昨日指揮刑事警察局、台北市政府警察局信義分局等單位，執行第6波搜索行動，兵分5路搜索雪茄館「Cigar Vie」及陳氏兄弟住處，並拘提陳韋志、陳韋翔到案說明。

知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔涉嫌替太子集團洗錢，檢察官訊後諭知160萬元交保，並限制出境出海。資料照。呂志明攝

知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔哥哥陳韋志疑為幕後影武者，遭北院羈押禁見。資料照。呂志明攝

更多太報報導

【更新】北市知名雪茄館疑為太子集團專屬水房 負責人160萬元交保

【更新】太子集團洗錢案第五波搜索！帛琉度假村設水房 檢調今4路搜索、國安局退休台商120萬交保

【更新】續追太子集團金流 李添貼身助理林昱妏加保30萬元