知名雪茄館疑成洗錢水房！ 負責人兄弟檔遭拘提

台北市 / 綜合報導

台北市信義區知名雪茄館，疑似成為太子集團的洗錢水房！檢調擴大偵辦發現，雪茄館陳姓負責人兄弟檔，哥哥疑似擔任水房頭，協助將贓款換成現金，再交給集團幹部，供應高層現金需求，而這面交地點竟然就在雪茄館裡。昨(5)日檢調帶回兄弟檔偵辦，雪茄館陳姓負責人訊後160萬交保，哥哥則疑似不願交代現金來源，被檢方聲押禁見。

穿白色上衣戴口罩，腳步急促離開北檢，還有親友陪同在旁開道，他是台北市信義區知名雪茄館陳姓負責人，因為和太子集團扯上關係，訊後160萬元交保。

廣告 廣告

全身包緊緊，帽子拉到不能再低，雪茄館負責人的哥哥，昨日晚間也被帶往北檢，訊後則被聲押禁見，檢方偵辦太子集團跨國洗錢，疑似發現金流新事證。

記者蔡銍湣說：「信義區知名雪茄館，陳姓負責人兄弟檔，涉嫌協助太子集團洗錢，還疑似藉著人潮當掩護，就在店內面交現金。」店內空間舒適寬敞，也定期舉辦活動和駐唱，吸引不少消費者光顧，這間位在台北市信義區的知名雪茄館，被檢調查出涉入太子集團案。

玄古公司王姓負責人曾出入該家雪茄館，而雪茄館負責人的哥哥，疑似就是水房頭，協助將贓款換成現金，再帶到雪茄館面交，供應太子集團高層現金需求。

但他對水房問題避重就輕，也未如實交代現金來源，兄弟檔也被依洗錢等罪嫌偵辦。檢調先前扣押太子集團，大量豪車以及豪宅，龐大金流哪裡來，疑似又勾勒出新線索，是否成為跨國洗錢幫凶，兄弟檔涉案程度以及金額，還有待後續偵辦。

