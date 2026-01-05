知名雪茄館疑水房 負責人胞兄遭聲押

北檢查出知名雪茄館「Cigar Vie」疑為太子集團水房，負責人陳韋翔（中）5日移送北檢。（陳志賢攝）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，查出北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」疑似充當該集團洗錢水房，協助該集團將海外贓款入台變現，提供集團幹部王俊國等人赴雪茄館調取現金，初估洗錢金額逾億元，4日指揮警方發動第6波搜索行動，拘提Cigar Vie登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案，檢方訊後諭知陳韋翔以160萬元交保，並限制出境出海，陳韋志則因涉嫌重大，有勾串之虞，聲押禁見。

Cigar Vie雪茄館位於松仁路某大樓地下室，除了雪茄外也有提供調酒等飲品，偶爾還會舉辦品酒會與爵士樂等表演，在業界頗具知名度。

專案小組查出，太子集團首腦陳志，找已入籍柬埔寨的大陸籍男子吳逸先在香港成立博高公司，吳找嫁來台灣的陸配吳宜家擔任香港博高公司負責人，另找台籍男子王俊國擔任博高公司帳房、台灣玄古管理顧問公司負責人，負責管理公司名下停泊在台灣碧砂漁港的4艘豪華遊艇。專案小組去年12月9日發動第4波搜索，拘提王俊國等人，訊後聲請羈押禁見王俊國獲准。

專案小組日前密集提訊王俊國等人，發現王俊國曾多次前往北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」，向登記負責人陳韋翔及其哥哥陳韋志調取現金，甚至疑在雪茄館進行交易，初估洗錢金額逾億。

專案小組懷疑，陳韋翔表面上雖是雪茄店的負責人，但實際上卻與哥哥替犯罪集團收水，陳氏兄弟似乎與太子集團搭上線，太子集團疑將雪茄館當成太子集團在台專屬水房，疑透過吳逸先指示王俊國與陳氏兄弟接洽調現、洗錢。北檢4日指揮刑事局、北市警信義分局兵分5路搜索、拘提陳氏兄弟到案。全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。