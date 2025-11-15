知名電商遭爆包裹隨意丟門口 業者回應

▲民眾抱怨，在某電商上下單iPhone17新手機，卻發現手機竟被物流司機直接放在住家門口信箱。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 美商酷澎爭議頻傳，近日民眾抱怨，在平台上下單iPhone17新手機，卻發現手機竟被物流司機放在住家門口信箱，而類似情形不只一件，有民眾包裹被丟在家門口，司機卻未致電告知、包裹被雨淋濕等亂象，也引發網路罵聲不斷。對此，酷澎近日回應，重視每一位顧客回饋，將持續精進標準作業流程（SOP）。

有媒體指出，民眾抱怨，因出國前兩天發現手機故障，為了確保新手機iPhone 17在出國前拿到手，決定在酷澎下單，並使用「火箭速配」隔日到貨服務，豈料等不到物流電話，出門才發現iPhone 17新機，靜靜地躺在住家門外信箱。

而這樣的事件也並不是只有一次發生，酷澎電商官網留言區近期就引發民眾罵聲連連，民眾表示，雖然送貨速度很快，「但是看到簽收貨品照片，竟然是在家裡郵箱外面，我也沒接到司機來電告知需要人簽收，萬一包裹被有心人士拿走，實在不太理想」，該民眾無奈，「快速但是不是也要顧及商品被丟失的風險。」

▲酷澎物流亂象叢生，大部分的問題皆是物流司機未電話告知就將顧客包裹放在家門口、丟在地上。（圖╱取自酷澎官網）

還有民眾直言，明明住家就有管理室可收包裹，但不解為何司機還是將貨品放在家門口。

據了解，酷澎以商品低價、薄利多銷的價格戰在台灣電商紅海中突圍，殺出一條血路，今年從母嬰商品跨足3C市場，與momo（富邦媒）、PChome、蝦皮等電商全面開戰，為了在市場創造差異化，物流強攻「最快到貨」，採用「無接觸配送」，物流司機可利用「免簽收」服務，把貨擺在門口才能快速送下一家的貨。

酷澎也證實，「如果是我們酷澎統一協調的物流單位，那我們會是以免簽收的方式來進行」，酷澎也指出，因有與黑貓、嘉里大榮等貨運公司合作，貨運公司會以他們自己的方式來進行配送。

然而，也是因免簽收方式配送，導致包裹亂象叢生，大部分的問題皆是物流司機未電話告知就將顧客包裹放在家門口、丟在地上，甚至包裹被雨淋濕等，即便是高單價的3C商品也是遭到任意放置。

對此，酷澎也親自滅火，表示以顧客服務為中心，致力提供顧客快速配送。重視每一位顧客的回饋，並將其作為優化配送服務的重要依據，持續精進標準作業流程（SOP）與配送效率，為顧客打造令人驚喜的WOW購物體驗。

酷澎強調，客戶可以24小時、一週七日全天候聯繫公司客戶服務中心報告任何問題，「我們致力於快速解決這些問題。」

▲高單價的3C商品配送遭到任意放置。（圖╱取自酷澎官網）

