「零食界好市多」倒閉！電商「疲老闆」嘆：真的撐不下去
嘉義知名零食電商「疲老闆」以直播帶貨竄紅，主打平價策略，被網友封為「零食界好市多」，不料疲老闆昨（14日）無預警宣布門市正式結束營業，他在社群發布影片，坦言一年多來硬撐、苦撐，但真的撐不下去，必須做出這項決定。
疲老闆昨在臉書上傳影片，宣布門市正式結束營業，他說疲老闆沒有不見，只是換個生活方式出現，「希望喜歡我或討厭我的人，都可以繼續支持我。」
疲老闆提到，這一年多來也硬撐、苦撐，但是真的撐不下去，必須告一段落。至於一起打拚的夥伴，他說會努力幫忙爭取任何機會，盼望大家在未來的道路上都能有更好發展。
疲老闆透露，他有家庭、孩子需要照顧，接下來會先沉澱一下，並調整狀態，再來思考未來的方向，他強調「該面對的我一定會面對」。
事實上，疲老闆早在2025年3月就爆出財務危機，坦承背負9位數債務，他當時解釋，因擴張版圖導致資金調度失衡，加上零食產業毛利低，且受景氣影響，最終出現跳票情形。
風波期間，疲老闆還曾與網紅鳳梨爆發糾紛，疲老闆指控鳳梨設局，導致公司的資產與商標被轉移，鳳梨則反擊，稱只是出手協助並代墊款項，雙方各執一詞。最終疲老闆仍無法度過難關，宣告結束門市。
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