即時中心／高睿鴻報導

知名電商平台「酷澎（Coupang）」，不僅是南韓龍頭等級企業，在台灣也相當知名，許多「網購族」都會使用該網站瀏覽、購買各種商品。但最近卻驚傳，該平台爆發大規模個資外洩事件，公司已出面坦承，至少3370萬筆顧客帳戶資料遭到外洩，創下南韓電商史上最慘重案例；所幸，「酷澎台灣」發布新聞稿指，台灣用戶沒有受到影響。南韓方面，公司也已通報主管機管，調查程序隨即展開。

「酷澎台灣」表示，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料被外洩。接著說明，公司將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

新聞稿中也提到，在南韓的調查顯示，客戶帳號遭外洩之規模，約為3370萬筆。遭外洩的韓國消費者資料，僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼；相關重要資訊仍受到安全保護。

韓媒《韓聯社》則報導稱，目前已傳出涉案者似乎是「中國職員」，且警方及公司發現，該職員似乎已在事發後離職酷澎、並且出境，使外界憂慮接下來恐無法究責。酷澎宣稱，這並非駭客入侵事件，但用戶資料確實「未經授權被存取」；並且，3370萬名用戶資料遭外洩，此數值已經很接近南韓酷澎總註冊人數。

原文出處：快新聞／知名電商「酷澎」出事了！3370萬筆顧客個資外洩 疑中國員工涉案

