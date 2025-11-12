知名電商Shein「販售兒童外型性愛玩偶」引爆眾怒！ 男子下單購買遭警方逮捕
中國跨境電商平台Shein最近在法國惹出大風波，被揭發網站上竟出現外型酷似兒童的性愛玩偶，消息一出引發輿論震怒。法國政府火速下令暫時關閉Shein在當地的線上業務，要求平台證明所有商品都符合法規後，才能重新上線。
這起事件正巧發生在Shein於巴黎瑪黑區開出全球首家實體店之際。開幕當天除了有大批民眾排隊，也有抗議者聚集現場，高喊「可恥」、「保護兒童」等口號，警方甚至派出約200名警力維持秩序。
根據法國消費與反詐欺總局（DGCCRF）調查，Shein法國網站上架了多款「體型酷似女童」的充氣娃娃，被認定涉及兒童色情內容。事件曝光後，法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）下令啟動「暫停營運程序」，直到Shein能證明平台完全符合法國法律。財政部也警告，若再犯，政府可直接封鎖網站或要求搜尋引擎下架。
巴黎檢方已展開刑事調查，並交由「未成年人事務辦公室」（Ofmin）處理，同時擴大檢查其他大型電商平台，包括AliExpress、Temu與Wish。依照法國刑法，若被判定散布與未成年有關的色情內容，最高可判7年徒刑及10萬歐元罰金。
Shein bans all sex dolls after outrage over childlike products https://t.co/J19hPxrQDF
— BBC News (World) (@BBCWorld) November 4, 2025
法媒也披露，一名40多歲男子承認曾兩度在Shein購買疑似「兒童樣貌」的性愛娃娃，目前遭到拘留，警方在他家中還查獲兒童色情影像。兒童保護組織「兒童之聲」（La Voix de l’Enfant）表示，將對Shein提起民事訴訟，要求追究責任。
事件爆發後，Shein於11月3日發聲明道歉，強調已全面下架性玩偶、封禁涉事賣家，並暫時關閉「成人用品」分類，同時加強關鍵字過濾。Shein法國發言人魯法特（Quentin Ruffat）承認這是「平台管理失誤」，強調公司已迅速處理，並願配合警方調查。
Shein董事長唐納唐（Donald Tang）也公開表示：「打擊兒童剝削是絕對不能妥協的。雖然問題商品來自第三方賣家，但我會親自負責。」
事件延燒後，法國外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）呼籲歐盟介入並對Shein採取制裁。歐盟數位事務發言人也回應，將與法方合作研擬行動，強調「販售具兒童特徵的性玩偶極為令人憂慮」。
Shein近年因環保與勞工爭議頻被批評，如今又陷入更嚴重的兒童色情風波。即使公司火速下架商品並宣稱整頓，但輿論仍強烈要求政府嚴查，防止此類事件再度發生。
※【姊妹淘 Babyou】提醒您：
如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
延伸閱讀
慢腳文化悄悄侵台！「水母躺」、「幼齡懷孕Vlog」蔓延網路，扭曲孩子的價值觀
其他人也在看
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
惡劣畫面曝！北捷「白髮阿嬤」持傘猛打2歲女童逼讓位 父心碎怒提告
台北捷運「白髮阿嬤」73歲曾姓婦人，9月時強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛，引發熱議。如今曾婦又爆出，去（2024）年也因不滿一對父女不讓出捷運博愛座，竟持雨傘打傷2歲女童，女童父親氣得前往警局報案提告，經台北地檢審理，認為曾婦攻擊年幼兒童行為惡劣又無悔意，今（10）日依法將其起訴，當時「白髮阿嬤」對女童施暴的監視器畫面也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 20 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／桃園虎頭山環保公園「1男子詭掛電塔」 已無生命跡象
即時中心／林耿郁報導最新消息，桃園市虎頭山風景區，山區道路旁電塔，今（12）日上午，被晨起運動民眾發現，有一名男子懸掛在電塔上，已經死亡。警方獲報後抵達現場立即拉起封鎖線，展開調查。民視 ・ 7 小時前
高雄男"遺失錢包" 查監視器竟掉落騎樓遭女子撿走
南部中心／陳凱茂、莊舒婷 高雄市報導高雄有一名男子前往洗衣店洗衣服，不過事後卻發現自己的錢包不見了，調閱監視器後發現，錢包在他從椅子上起身講電話後，掉落在騎樓上，被一名女子直接撿走，急得向警方報案，警方也擴大調閱監視器要釐清狀況。一名女子直接撿起地上錢包，接著離開現場。（圖／翻攝畫面）監視器拍下，一名男子原本坐在騎樓椅子上，下一秒起身講電話，錢包就掉在地面上，男子沒發現在柱子旁坐下繼續講電話，一名女子經過沒動這一個錢包，不過下一名女子，竟然直接將錢包撿起來，東看看西看看，就直接拿走了。其他民眾：「皮包是在那邊我會問他這是不是你的包包，我會這樣問啊，如果不是那就派出所這樣。」洗衣店老闆娘：「打電話給我說他的錢包可能掉在裡面櫃台，他叫我請我幫他調監視器，那調完的時候我看不是在裡面掉的，是在外面坐在椅子上，可能放在膝蓋這邊站起來就掉了。」民眾在高雄楠梓區一間洗衣店洗衣服，錢包卻不翼而飛。（圖／民視新聞）再看一次監視器，當時錢包的主人就坐在柱子旁，但卻完全沒發現，事發地點就在高雄楠梓區這一間洗衣店外，旁邊是一間早餐店，43歲黃姓男子發文當時就在騎樓等衣服洗好，沒想到錢包掉了沒發現還被人順手拿走，急得報警處理。高市警楠梓分局楠梓所巡佐蕭江豪：「員警受理後刻正擴大調閱監視器，將通知該名婦人到案說明釐清。」早餐店人員：「我們還沒有很混亂，所以我們還蠻清楚沒有人撿到皮包這件事。」究竟撿起錢包的女子是不是有要送交警察局，目前警方積極調閱監視器，要釐清真相。(民視新聞陳凱茂、莊舒婷高雄市報導)原文出處：高雄男洗衣店外「遺失錢包」 查監視器竟掉落騎樓遭女子撿走 更多民視新聞報導28歲女求職當詐欺車手 母急報警埋伏連逮監控男郭台銘母親辭世!享嵩壽100歲 留3遺囑不設靈堂惡作劇! 年輕人朝煎台亂丟洗衣球 業者憂恐釀食安危機民視影音 ・ 1 天前
輔大醫院爆醫療暴力！泌尿科名醫江漢聲左腹、手腕遭刺 警方、院方發聲了
即時中心／徐子為報導新北市新莊輔仁大學附設醫院今（11）日下午驚傳醫療暴力事件，一名曾姓男子在泌尿科門診看診時，突然持美工刀攻擊前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲。江醫師奪門逃出仍被刺傷手腕與腹部。警方獲報後趕抵現場，當場將曾男壓制逮捕，並查扣凶器。院方表示，江醫師經即時治療無生命危險，將依法追究責任並加強院內安全，確保醫護與病患安全。民視 ・ 22 小時前
拿刀刺傷名醫江漢聲 輔大肄業生遭聲押禁見
新北市1名曾就讀輔大但沒畢業的30歲曾姓男子，因不滿輔大前校長的名醫江漢聲，今天（11日）假借看病的名義，在看診時突然拿出美工刀攻擊江漢聲，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，警詢後被依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦，經新北檢檢察官複訊後，因犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
中油浮報百億2／中油三接奪7命工安亮紅燈 得標的皇昌老董背景超雄厚
中油三接2期不止遭檢舉經費浮報，得標廠商皇昌施工還狀況連連，不僅被質疑是豆腐渣工程，且工安事件頻傳，累計死了7名工人；皇昌董座江程金大有來頭，他與政界關係密切，曾傳出多年前與前總統陳水扁在看守所有「同窗」情誼，後來陳水扁擔任台北市長期間，皇昌多次承攬市政工程，包括捷運、迪化汙水處理廠等。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前