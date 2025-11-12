知名電商Shein「販售兒童外型性愛玩偶」引爆眾怒！ 男子下單購買遭警方逮捕

中國跨境電商平台Shein最近在法國惹出大風波，被揭發網站上竟出現外型酷似兒童的性愛玩偶，消息一出引發輿論震怒。法國政府火速下令暫時關閉Shein在當地的線上業務，要求平台證明所有商品都符合法規後，才能重新上線。

這起事件正巧發生在Shein於巴黎瑪黑區開出全球首家實體店之際。開幕當天除了有大批民眾排隊，也有抗議者聚集現場，高喊「可恥」、「保護兒童」等口號，警方甚至派出約200名警力維持秩序。

根據法國消費與反詐欺總局（DGCCRF）調查，Shein法國網站上架了多款「體型酷似女童」的充氣娃娃，被認定涉及兒童色情內容。事件曝光後，法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）下令啟動「暫停營運程序」，直到Shein能證明平台完全符合法國法律。財政部也警告，若再犯，政府可直接封鎖網站或要求搜尋引擎下架。

巴黎檢方已展開刑事調查，並交由「未成年人事務辦公室」（Ofmin）處理，同時擴大檢查其他大型電商平台，包括AliExpress、Temu與Wish。依照法國刑法，若被判定散布與未成年有關的色情內容，最高可判7年徒刑及10萬歐元罰金。

Shein bans all sex dolls after outrage over childlike products https://t.co/J19hPxrQDF

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 4, 2025

法媒也披露，一名40多歲男子承認曾兩度在Shein購買疑似「兒童樣貌」的性愛娃娃，目前遭到拘留，警方在他家中還查獲兒童色情影像。兒童保護組織「兒童之聲」（La Voix de l’Enfant）表示，將對Shein提起民事訴訟，要求追究責任。

事件爆發後，Shein於11月3日發聲明道歉，強調已全面下架性玩偶、封禁涉事賣家，並暫時關閉「成人用品」分類，同時加強關鍵字過濾。Shein法國發言人魯法特（Quentin Ruffat）承認這是「平台管理失誤」，強調公司已迅速處理，並願配合警方調查。

Shein董事長唐納唐（Donald Tang）也公開表示：「打擊兒童剝削是絕對不能妥協的。雖然問題商品來自第三方賣家，但我會親自負責。」

事件延燒後，法國外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）呼籲歐盟介入並對Shein採取制裁。歐盟數位事務發言人也回應，將與法方合作研擬行動，強調「販售具兒童特徵的性玩偶極為令人憂慮」。

Shein近年因環保與勞工爭議頻被批評，如今又陷入更嚴重的兒童色情風波。即使公司火速下架商品並宣稱整頓，但輿論仍強烈要求政府嚴查，防止此類事件再度發生。

※【姊妹淘 Babyou】提醒您：

如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

