知名電玩「決勝時刻」之父贊佩拉車禍身亡 享年55歲

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）電玩大廠美商藝電（Electronic Arts）今天證實，知名電玩「決勝時刻」（Call of Duty）共同創辦人贊佩拉（Vince Zampella）車禍身亡，享年55歲。

根據地方電視台NBC4報導，贊佩拉21日駕駛其法拉利，行經洛杉磯北方公路時發生事故身亡。

加州公路警察（California Highway Patrol）在聲明中表示，車輛因不明原因偏離車道，撞上混凝土護欄後起火，但未透露事故中兩名死者身分。

公路警察補充說，駕駛與一名被拋出車外的乘客，均因傷重不治。

從目擊者在社群平台發布的影片中，可看到一輛櫻桃紅色的法拉利在山路上嚴重毀損並起火燃燒。事故原因仍在調查中。

贊佩拉所領導的工作室打造出多款全球暢銷電玩，他也被視為第一人稱軍事射擊遊戲類型的重要創新者。

今年，他主導的「戰地風雲6」（Battlefield 6）創下系列銷售新紀錄時，贊佩拉表達感激之意，並表示：「即使在長期成功的職涯中，我們也從不把這樣的時刻視為理所當然。」

贊佩拉最為人所知的是共同創立「決勝時刻」系列，並創辦Respawn Entertainment，該工作室推出「泰坦降臨」（Titanfall）、「Apex英雄」（Apex Legends）及「星際大戰 絕地」（Star Wars Jedi）系列遊戲。

他1990年代以射擊遊戲設計師身分踏入業界，2002年共同創立Infinity Ward，2003年推出「決勝時刻」，之後該工作室被動視（Activision）收購。

他在與動視關係緊張的情況下離開公司，2010年創立Respawn，該公司於2017年被美商藝電收購。

在美商藝電任職期間，他負責重振「戰地風雲」系列，進一步鞏固其在現代第一人稱射擊遊戲領域的關鍵地位。

美商藝電在聲明中表示：「這是令人難以承受的損失，我們的心與文斯（贊佩拉）的家人、摯愛，以及所有受其作品影響的人同在。」

聲明也指出，贊佩拉對電玩產業的影響「深遠且重大」，他的作品「協助塑造了現代互動娛樂」。（編譯：鄭詩韻）1141223