知名韓式炸雞「半年連關4分店」 2縣市吃不到 代理商回應了

韓國炸雞品牌NENE CHICKEN在台掀起排隊熱潮後，傳出多間門市收攤，一名網友發現，台中一中店只營業至11月底，中山醫大店也將於年底熄燈，消息PO上網後，有網友說台南兩家分店也已於今年下半年歇業，半年內連關4間門市，中南部僅剩彰化中正店；對此代理商僅表示「不便回應」。

原PO近日於Threads指出，NENE CHICKEN台中2間門市因合約到期將結束營業。從Google商家資訊顯示，台中一中店營業至11月30日，中山醫大店也將在12月31日歇業。

貼文曝光後，有網友留言說，台南的西門店與永康店，也在今年下半年撤出市場，此次台中兩間門市熄燈後，中部地區僅剩下彰化中正店仍在營運。

NENE CHICKEN於1999年在韓國起家，光在韓國就坐擁約1800家分店，後續進軍澳洲、香港、新加坡、馬來西亞等地，品牌於2018年插旗台灣，並於2020年跨海到金門，讓韓式炸雞成功延伸到離島，但該分店也已永久歇業。

針對近期多家分店停業，代理商表示「不便回應」，但門市接連熄燈讓不少粉絲感到惋惜，紛紛湧入社群留言，「不可以！這家炸雞真的好吃」、「台中不能沒有NENE」、「神奇辣起士我每次都點」、「全台的NENE到底要關幾間，超愛奶油優格口味」、「不行啊！NENE超好吃，最讚的優格口味沒有了」。

