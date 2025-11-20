知名韓系店欠稅153萬！百件新品被貼封條 女負責人慌喊「我馬上繳」

士林分署人員與店家說明，因負責人欠稅153萬前來查封商品。士林分署提供

在雙北擁有多家分店的韓系平價服飾品牌，因積欠綜合所得稅與健保費合計153萬餘元，遭財政部台北國稅局及健保署移送法務部行政執行署士林分署強制執行。士林分署調查後發現，該品牌營運情形穩定，但義務人多次申請分期後仍未依約繳款，因此在10月初前往門市查封近百件服飾新品，現場員工與客人一度受到影響。負責人到場後為避免商品遭拍賣，當場承諾清償部分欠款。

士林分署指出，該義務人自2021年至2024年間累積9件欠稅與欠費案件，總額達153萬餘元。案件自今年6月起陸續移送，分署受理後先行扣押其銀行存款，但義務人仍未按期履行繳款義務。執行官後續調查其營運狀況正常，遂至其位於台北市大同區的門市進行實體查封，封存近百件秋冬新款與流行款服飾。

廣告 廣告

負責人眼看上百件服飾遭查封，立刻表示願意繳納積欠稅金。士林分署提供

許姓女負責人到場後，為避免服飾遭拍賣處分，當場表示願意儘速清理欠款，並於10月底及11月17日兩度繳納共40萬元。其餘欠款則辦理每月繳納20萬元、共6期的分期方案。因義務人已開始繳納，士林分署隨後撤封查扣服飾。

士林分署提醒，近來持續強化「五打七安」相關案件的執行力度，欠稅欠費者若不如實申報財產或未履行繳納義務，除查封動產外，可能進一步面臨薪資扣押、限制出境或拘提管收等強制措施。分署呼籲義務人接獲移送案件後應主動聯繫、及早清繳或申請合理分期，以避免影響事業運作或導致更嚴重後果。



回到原文

更多鏡報報導

隧道驚見「長髮女鬼」竟是三立記者 法官認證夠可怕：影響用路人

八仙塵爆釀15死484傷仍未忘 樂園門口又傳死亡車禍

新北三峽傳假虛幣交易真搶奪 警北高兩地成功逮3嫌