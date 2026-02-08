知名音樂人病逝、前政院發言人也傳腦溢血 醫：做好預防阻中風再次發生

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年發生腦溢血，2020年不慎跌倒傷及頭部後便長期臥床，直到近日病逝，引發各界惋惜；前行政院發言人、前內政部次長陳宗彥近日也傳出疑似腦溢血緊急送醫，目前在加護病房觀察中。長庚醫院神經科顧問施茂雄醫師指出，腦溢血發生時患者會感受到劇烈頭痛、單側手腳無力等，要提高警惕，事後患者應嚴格控制血壓，預防中風再次來襲。隨著週末全台降溫，進出室內外若溫差過大，可能影響血壓、增加腦溢血風險，同樣要謹慎留意。

醫說明何謂腦溢血 3類人為高風險群

腦溢血，也就是出血性腦中風，指的是原本應在血管內循環的血液，因血管破裂流入組織中。施茂雄醫師表示，高血壓若未妥善控制，會使血管壁長期承受過大壓力，加上血管硬化逐漸變得脆弱，就容易引發腦溢血。此外，動脈瘤破裂也是常見原因之一，而動脈瘤破裂也同樣與血壓劇烈波動有關。部分患者因其他疾病長期服用抗凝血劑，凝血功能相對不佳，也可能在血壓不高的狀況下發生腦溢血。

除了罹患高血壓和長期使用抗凝血劑的族群外，患有動脈瘤者也屬於高風險族群。不過，施茂雄醫師指出，動脈瘤一般在發生腦溢血後才會透過檢查發現，有些情況下動脈瘤已破裂，也可能無法找到，但部分動脈瘤檢查具侵入性、患者會感到不適，臨床上通常不會在事前特別進行篩檢。

突發「爆炸性頭痛」是警訊 單側肢體無力也要留意

因此，民眾應留意腦溢血發作時的警訊，把握時間及早就醫。施茂雄醫師表示，腦溢血常發生在動脈，血管壓力大、血液像噴射般湧出，最典型的症狀為急性的劇烈頭痛。若為動脈瘤破裂導致的腦溢血，可能形成蜘蛛網膜下腔出血，影響範圍遍布腦部表面，因神經物質受到血液刺激，患者會感到整個頭部都疼痛不適，尤其後腦勺與腦底部感覺明顯。

另外，由高血壓引起的腦溢血多發生在腦組織內部，如大腦半球、小腦、腦幹或基底核4部位，患者同樣會感受到明顯疼痛。然而，若出血量較小、腦壓沒有升高，頭痛則較輕微，唯發生機率較低。患者可能不易察覺，但若是影響到運動神經區域，可能出現對側的手腳無力、感覺異常等症狀；隨著出血量持續增加，腦部組織會像氣球一樣持續鼓漲，頭痛也會越來越劇烈。

曾發生腦中風如何做好預防？醫：慎防跌倒、嚴格控血壓

針對腦中風患者跌倒撞擊頭部、造成病情再度惡化的情況，施茂雄醫師回應表示，臨床上常難以判斷究竟是「先跌倒才出血」，或「先出血導致手腳無力而跌倒」。但對曾經發生過腦溢血的患者，本身行動可能較不便，久而久之影響體能和整體健康狀況，一旦再跌倒，造成的傷害可能比未曾中風者更大，恢復能力也較差，容易逐漸演變成長期臥床。

要落實次級預防，施茂雄醫師提醒，最關鍵就是應嚴格控制血壓，必須規律服藥，飲食方面採取少鹽、清淡原則，並透過多運動協助穩定血壓。此外，也要記得認真喝水，以助降低血液濃稠度，讓血液循環通暢。

缺血性中風也是威脅 三高未控制恐惹禍

施茂雄醫師指出，缺血性腦中風同樣是重大威脅，原因多是血管阻塞，高膽固醇、高血壓或糖尿病等造成的血管硬化，會導致血液流暢不順，都是重要危險因子。缺血性中風初期的頭痛不如腦溢血劇烈，但仍可能造成單側肢體無力，腦部在缺血狀態下會出現腦水腫，後續也會導致腦壓升高和頭痛不適。

寒流來襲增中風風險 這件事別突然做

近期寒流即將來襲，６日開始一路降溫，最冷時間點預計落在8日晚至9日晨。施茂雄醫師也提醒，溫度急速下降時，血管會收縮，使血壓短時間內飆升，而這種血壓的劇烈波動，正是與中風風險增加有關。天冷時，民眾應注意保暖，尤其要避免從暖和的室內，突然來到戶外的低溫環境；若是有泡三溫暖的習慣，特別是長者要避免泡熱水澡後，又立刻進入冷水池。

寒冷天氣好發心腦血管疾病，國健署提醒，民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是中風徵兆，例如無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即撥打119，並記下發作時間，於黃金治療期內及早就醫，切記請勿自行開車。

▲「微笑、舉手、說你好」三動作，可辨識腦中風症狀。（圖／國健署提供）

