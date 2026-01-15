知名音樂人陳屍家中享年50歲 「死因成謎」警方介入調查

約翰・福瑞迪日前被發現陳屍在家中，享年50歲。(圖／達志)

曾獲葛萊美獎的知名音樂家約翰・福瑞迪（John Forté），日前傳出不幸消息，他在當地時間12日被發現陳屍在家中，享年50歲，確切死因目前警方仍在調查當中。

根據當地警察局長史恩・史萊文（Sean Slavin）透露案情，約翰・福瑞迪週一下午被鄰居發現陳屍在馬薩諸塞州奇爾馬克市的家中，警方獲報趕往現場時，已經沒有生命跡象，由於在現場進行蒐證後，沒有發現任何可疑痕跡，或者是他殺致死的跡象，目前遺體已經交由法醫勘驗，希望透過更詳細的解剖與毒理檢驗，確認具體死因來釐清真相。

約翰・福瑞迪確切死因警方仍在調查當中。(圖／達志)

約翰・福瑞迪出生於紐約市，不僅曾擔任「難民營全明星」（Refugee Camp All-Stars）核心成員，還曾與傳奇饒舌團體「Fugees」（流亡者三人組）合作，當時年紀才20出頭的他，因為製作廣受好評的專輯《The Score》，獲得葛萊美獎殊榮，就此在樂壇嶄露頭角，2000年時，約翰·福特被指控持有毒品在機場被警方逮捕，遭法官判處14年有期徒刑，由於兒子控訴刑罰過重，引起社會關注，經由布希總統將其減刑後，獲釋出獄。

約翰・福瑞迪死訊被證實後，大批粉絲紛紛湧入他的社群媒體留言悼念，字句間充滿著不捨之情。

