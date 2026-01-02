知名飯店業者遭爆食安疑慮？ 宜縣府衛生局說明稽查結果

稽查作業場所冷凍庫。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

▲稽查作業場所冷凍庫。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

有關民眾於社群媒體反映，於宜蘭縣某飯店用餐，發現牛肉冷盤之食材上有疑似蟲體之異物，以及宜蘭縣政府衛生局於一一五年一月一日接獲醫院通報該飯店疑似食品中毒案件，於今（二）日隨即派員前往飯店業者之食品作業場所稽查。現場稽查結果，天花板出風口髒污、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒污，已開立限期改善通知單；同時抽驗環境檢體二件、人體糞便盒二件，除此案外，衛生局目前未接獲其他客訴。後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法將依食品安全衛生管理法處辦。

衛生局長徐迺維呼籲，餐飲業者應落實自主管理，加強原料驗收、保存及有效日期檢查，以確保所供應食品之衛生安全。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打宜蘭縣衛生局食安專線電話0三-九三三二七七九洽詢，消費爭議處理可洽縣府消費者服務專線一九五0，將有專人為您服務。

衛生局提醒業者，依據食品安全衛生管理法規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。