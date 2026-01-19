知名飲珍奶料太多吃不消！ 小編親揭「配料比例」

有民眾前往知名連鎖手搖飲店，點一杯珍珠奶茶，備註珍珠少，結果一拿到飲料，半杯幾乎都是料。（圖／東森新聞）





珍珠多到喝不下去！有民眾前往知名連鎖手搖飲店，點一杯珍珠奶茶，備註珍珠少，結果一拿到飲料，半杯幾乎都是料，讓他看傻眼，發文詢問能不能請店家加少一點料，消息一出，不少人都很有感，對此品牌小編也親自出面公開珍珠配料比例。

知名連鎖手搖飲珍珠奶茶人氣超夯，是不少人的最愛。不過近期卻有不少人在社群發問，不知道50嵐的珍珠一次會放多少，能不能請店家放少一點珍珠。

民眾強調，自己是點珍珠少，沒想到飲料來了之後，還是有將近半杯全是珍珠。消息一出，不少人超有感，全都建議大家點珍珠少，要不然他們料真的太多。還有人笑說，這品牌很像阿嬤，永遠怕人家吃不飽。

廣告 廣告

事實上，連鎖手搖有免費加料的隱藏優惠早已不是秘密。不過這回卻爆出料少，還有將近半杯珍珠，對此連鎖品牌也在留言區回應。在北區的話，大杯700cc料佔200cc，中杯500cc料佔140cc，料少就是直接少一半。至於民眾碰到的狀況，恐怕就是店員抓量失誤。



更多東森新聞報導

捷克手搖店挺台遭中國人洗負評！老闆感謝台網友聲援

宏福苑大火增至128死 200多人生死未卜

醫起看／男大生下體「一排凸凸」嚇壞就醫！醫一看笑了

