社會中心／黃恩琳、曾宸洛 台北報導

癌症關懷基金會董事長陳月卿，長年在推廣養生，廣為人知，今年2月，她開車從台北市的市民大道匝道下來時，突然有一名男子橫闖路中央，陳月卿緊急煞車，但已經來不及，這一撞造成對方多處骨折，一審判決出爐，陳月卿遭判刑4個月，可易科罰金，可再上訴。

中午時間，匝道車來車往，只見一名身穿黑衣的男子，手拿藍色提帶，硬要跨越分隔島，下一秒，一台白色轎車開過來，一不小心撞到人，車身抖了一下，而開車撞人駕駛，是她，知名養生專家陳月卿。

廣告 廣告





知名養生作家陳月卿不慎撞違規行人 一審判4月可易科罰金

作家陳月卿不慎撞違規行人一審判4月可易科罰金（圖／大同分局）









這一撞，導致戴姓男子多處骨折，還有神經壓迫等重傷。事發在今年2月8日中午快12點，陳月卿經過北車附近，開車碰撞到違規行人，士林地院開庭時，陳月卿坦承她的確有撞到對方，但對方突然出現在車道上，嚇到後立刻踩煞車，法官認為，駕駛有較高的注意義務，而且沒有和傷者達成民事和解，一審出爐，依過失傷害罪判陳月卿4個月徒刑、可易科罰金，可上訴。





知名養生作家陳月卿不慎撞違規行人 一審判4月可易科罰金

作家陳月卿不慎撞違規行人一審判4月可易科罰金（圖／大同分局）









陳月卿廣為人知的，是她過去曾是電視節目主持人，後來陪丈夫蘇起對抗肝癌，開始研究養生，推廣全食物觀念，也是現任的癌症關懷基金會董事長，出過很多本健康書籍。丈夫蘇起也是政壇重要學者和政策制定者，就是他提出「九二共識」一詞，曾任國安會秘書長、陸委會主委、新聞局長、總統府副秘書長等職。

只是這次陳月卿無意撞到違規行人，因此吃上罪名，會不會上訴二審，備受關注。





原文出處：知名養生作家陳月卿不慎撞違規行人 一審判4月可易科罰金

更多民視新聞報導

送電鍋判刑VS.撿辦公椅無罪！清潔隊員「1關鍵」結局大不同

最新／屏東接獲報案！男子自首2年前南投殺人「棄屍山區」

馬防部成詐團溫床？上士涉成幫兇收逾60官兵帳戶賣帳號 下場慘了

