知名餐廳已婚千金背叛閨蜜！跟二寶爸打造「極樂愛巢」情趣玩具超齊全

記者陳弘逸／台中報導

台中東區已婚的知名餐廳千金勾引好閨蜜的丈夫，挨告須賠償40萬元。（示意圖／pixabay）

台中東區已婚的知名餐廳千金阿芬（化名），2年前勾引好閨蜜丈夫大壯（化名），兩人為了偷情；甚至在外租屋，內藏多達7、8套情趣內衣，還有大量情趣用品；因行徑囂張，被大壯妻子小花（化名）抓包，她憤而提告丈夫、小三共獲賠40萬元精神慰撫金，全案可上訴。

判決指出，女子小花（化名）2017年2月9日跟男子大壯（化名）結婚，婚後育有2名子女，然而，在婚前，女方就介紹好閨蜜、台中東區知名餐廳千金阿芬（化名）跟男方認識，未料卻重下未來婚外情的種子。

廣告 廣告

人妻小花在2023年發現，阿芬主動勾引丈夫大壯，還在人前裝作交情甚好，對外稱呼姊妹、好朋友，背地裡卻不守份際交往，多次牽手、接吻、擁抱、性行為，還在外租屋，專供二人約會、發生性行為所用。

小花還發現，租屋處內有多張偷情親密合照、更存放多達7、8套情趣內衣，款式包含馬甲、丁字褲、絲襪，丁字褲甚至留有明顯分泌物，進一步追問丈夫，甚至還坦承有按摩棒、肛塞、手銬、女性用膠囊潤滑油等物品。

想到遭好閨蜜、丈夫背叛，在外偷情還不忘以情趣內衣、情趣用品助興，卻獨留妻子小花照顧家庭，精神及身心狀況均承受巨大痛苦，因此，憤而提告丈夫跟小三並求償100萬元。

審理時，丈夫大壯主張，目前沒有那麼多錢可以賠償。阿芬坦承兩人不當關係，深感懊悔，也多次主動要求結束關係，只坦承發生一次性行為，面對小花以臉書、IG、簡訊等各種方式騷擾、恐嚇、誹謗承受巨大精神壓力，請求針對慰撫金賠償部分予以酌減。

綜合相關證據，法官認為，雙方行為已逾越一般男女正常社交活動；審酌小花大學畢業，跟大壯共同扶養2名未成子女，都從事業務工作；阿芬則高中畢業，目前擔任會計，尚需支付育兒、家庭開銷費，審理後，判阿芬、大壯應賠償40萬元精神慰撫金，全案可上訴。

更多三立新聞網報導

嗨玩女鄰居50次「戰到流血」新手爸真情告白小三：拼了命愛妳身體、胸部

死者身分曝！元旦「屍飄田寮河」女子獨自撐傘外出…親人等不到她回家

女友裸身曝屍荒野…死狀超怪異！鄉代會主席之子報案「否認殺人」沒人信

送信遭路樹重砸「資深郵差」倒地橫死！8旬母痛失愛子…國賠金額超心酸

