知名餐廳爆「服務費自己選」！她1決定下場超慘...網友一面倒轟：垃圾制度帶回台灣

知名餐廳爆「服務費自己選」掀起熱議。示意圖，與本文無關／Freepik

不少餐廳都會向顧客收取「10%服務費」，作為餐廳服務品質的保證，不過有網友發現，某知名餐廳竟學起國外那套，可以從0%到20%自行選擇小費額度，最後選擇了5%，卻換來服務生的差勁態度，讓她相當無奈。

一名網友在Threads上發文指出，到微風南山47某知名餐廳用餐，發現店家可以用iPASS MONEY支付感到相當驚喜，大讚「實用性越來越高」，不過結帳時一切都變了調。

原PO指出，正當自己用完餐準備付錢時，發現店家標示「服務費自行勾選」，額度從0%、5%、10%、15%，最高可到20%，等同於若是2000元的餐點，就要額外再付400元的服務費。

她表示，店家雖然並未硬性規定，但也不好意思勾選0%，最終給了店家5%的服務費，不料當自己送出時，服務人員態度明顯變差，讓她感到尷尬又無奈「其實在台灣很習慣服務費了，就不要搞這種人性了」。

貼文曝光後掀起網友一面倒批評，「好的不學，這種被老美罵翻的tip shaming垃圾引進來幹啥」、「這種店倒一倒啦」、「大方選 0% 就對了，這裡不是美國」、「學老美的…壞習慣」、「哪家餐廳說出來，以後去吃我選0%大家一起搞」、「在台灣搞這種飛機的一律勾零，真要服務費就寫清楚多少在menu上，顧客自己覺得要不要消費」。

不過也有網友認為，大部分的餐廳基本服務費都是10%起跳，原本卻只給5%，等同於「軟性嫌棄當天服務」，對此原PO也回應指出，若餐廳無法接受客人選0%或5%，「大可不需要提供選項」。



